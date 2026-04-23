Λίτσα Πατέρα: Η στιγμή που έκλαψε στην αγκαλιά της Βίκυς Παγιατάκη

Η Λίτσα Πατέρα έδωσε μία τηλεοπτική συνέντευξη και εκτός από αποκαλύψεις που έκανε, είχε και ευχάριστες συναντήσεις που τη συγκίνησαν ιδιαίτερα. Για την ακρίβεια έκλαψε από συγκίνηση τόσο στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά όσο και της Βίκυς Παγιατάκη.

Η γνωστή αστρολόγος ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» την Πέμπτη (23.04.2026) και συναντήθηκε με τη Φαίη Σκορδά, ύστερα από μερικά χρόνια μετά το τέλος της συνεργασίας τους στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η Λίτσα Πατέρα αγκάλιασε σφιχτά την παρουσιάστρια και ξέσπασε σε κλάματα, ενώ το ίδιο συνέβη και όταν είδε τη Βίκυ Παγιατάκη.

Η Λίτσα Πατέρα μπαίνοντας στο πλατό, ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της όμορφης παρουσιάστριας του MEGA.

«Σε είδα πριν και λέω “συγκινήθηκε” κι εμένα τώρα με έπιασε ένα πράγμα», της είπε η Φαίη Σκορδά.

«Είναι πολύ συγκινητικό που βλέπω όλα τα παιδιά απέναντι. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ! Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση», απάντησε η Λίτσα Πατέρα.

Παράλληλα, η Λίτσα Πατέρα, συναντήθηκε και με τη Βίκυ Παγιατάκη, με την οποία είχαν τρυφερό διάλογο στα παρασκήνια και πρώτη σκούπιζε συγκινημένη τα δάκρυά της, ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά της συναδέλφου της.

Την ιδιαίτερη αυτή στιγμή βιντεοσκόπησε η Φαίη Σκορδά και ανέβασε στη συνέχεια στα stories της στο Instagram.

Επίσης, η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε και μία αναμνηστική πόζα με τις δύο δημοφιλείς αστρολόγους.

«Έχω δει ότι θα “φύγει” κάποιος δικός μου. Τον λάτρευα τον μπαμπά μου. Ήταν στο νοσοκομείο, ήμασταν εκεί πολύ ώρα, από το μεσημέρι. Φτάνουν οι νοσοκόμες και λένε να πάμε σπίτι μας, ήταν χαράματα. Είπα ότι θέλω να ξαναπάω μέσα να τον δω. Μου λένε έχει “φύγει” και του είπα κάποια πράγματα. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του, σαν να του έδωσα οδηγίες να πάει στον Θεό. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του, ενώ μου είχαν πει ότι “έφυγε”», εξομολογήθηκε στην ίδια συνέντευξη η Λίτσα Πατέρα για τον θάνατο του πατέρα της.