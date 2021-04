Σημαντικές σειρές για κάθε γούστο τον Μαϊο στην COSMOTE TV. Πρεμιέρες και πρώτες τηλεοπτικές προβολές που δεν πρέπει να χάσετε.

Ο Μάιος έρχεται στην COSMOTE TV φέρνοντας νέες πολυαναμενόμενες σειρές, όπως το ερωτικό-ψυχολογικό θρίλερ «42°C» σε παραγωγή COSMOTE TV, τη δραματική σειρά εποχής, 3 επεισοδίων, του BBC «Pursuit of Love» με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Τζέιμς, αλλά και το νέο τηλεοπτικό βήμα της βραβευμένης Άννα Πάκουιν «Flack».

Στο πρόγραμμα του μήνα ξεχωρίζει και η πρεμιέρα της σειράς «Bloodlands», που σάρωσε σε τηλεθέαση στην Αγγλία σημειώνοντας 6 εκατ. views από το πρώτο επεισόδιο, αλλά και ο 2ος κύκλος της horror σειράς ανθολογίας «Creepshow» των Στίβεν Κίνγκ και Γκρεγκ Νικοτέρο.

Οι σειρές θα κάνουν Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια COSMOTE SERIES HD & COSMOTE SERIES MARATHON HD με όλα τα επεισόδια back-2-back. Αμέσως μετά την πρεμιέρα τους, κάθε νέο επεισόδιο των σειρών θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS, που περιλαμβάνει περισσότερες από 170 σειρές και πάνω από 290 ολοκληρωμένους κύκλους σειρών.

Intergalactic – Νέα σειρά

H sci-fi σειρά «Intergalactic» παρουσιάζει μια ομάδα θαρραλέων γυναικών κρατουμένων, που καταφέρνει να δραπετεύσει από ένα δυστοπικό μέλλον και αποτολμά ένα ριψοκίνδυνο διαστρικό ταξίδι με στόχο την ελευθερία. Προορισμός, ένας μακρινός πλανήτης. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι κρατούμενες μετατρέπονται σε θύτες και θύματα, ερωτεύονται, προδίδουν και τελικά ανακαλύπτουν ποιες πραγματικά είναι (Σάββατο 1/5, 8 επεισόδια back-2-back από τις 18.00).

Creepshow – 2η σεζόν

Οι θρυλικές εκδόσεις EC Comics της δεκαετίας του ‘50 ζωντανεύουν ξανά, μέσα από τη σειρά ανθολογίας «Creepshow». Η δημοφιλής horror σειρά, που βασίζεται στην κλασσική ομώνυμη κωμωδία τρόμου (1982) του Τζορτζ Ρομέρο, αποτελεί δημιούργημα των βετεράνων του είδους Στίβεν Κίνγκ και Γκρεγκ Νικοτέρο (The Walking Dead). Στη 2η σεζόν ξετυλίγονται 6 ιστορίες-βινιέτες που υπογράφουν διαφορετικοί σκηνοθέτες, όπως οι Ντέιβιντ Μπράκνερ, Ροξάν Μπέντζαμιν, Ρομπ Σράμπ, Τζον Χάρισον, Τομ Σαβίνι και ο Γκρεγκ Νικοτέρο. Η 2η σεζόν επτά επεισοδίων του «Creepshow» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 21/5 (18.00), ενώ από Πέμπτη 13/5 θα είναι διαθέσιμος και ο πρώτος κύκλος της σειράς στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.

Bloodlands – Νέα σειρά

Η σειρά αφηγείται την ιστορία του Τομ Μπράνικ (Τζέιμς Νέσμπιτ), ενός πεπειραμένου επιθεωρητή της αστυνομίας από τη βόρεια Ιρλανδία. Στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει μία απαγωγή βρίσκεται αντιμέτωπος με μία παλαιότερη ανεξιχνίαστη υπόθεση με τεράστιο συναισθηματικό κόστος για τον ίδιο. Η βρετανική αστυνομική σειρά τεσσάρων επεισοδίων, που έχει πάρει ήδη το «πράσινο φως» για το δεύτερο κύκλο, έρχεται σε Α’ προβολή στην COSMOTE TV το Σάββατο 22/5 στις 18.00.

Wonderland – Νέα σειρά

Η σειρά περιστρέφεται γύρω από μια παθιασμένη ιστορία αγάπης που αψηφά τον χρόνο και αντιστέκεται στην ανθρώπινη μοίρα. Ο Τζέρεμι, ένας μοναχικός 33χρονος άνδρας που ζει στο Παρίσι ξεκινά να εργάζεται ως μπάρμαν στο κλαμπ The Wonderland. Εκεί ερωτεύεται τη φωτογραφία μίας γυναίκας από τη δεκαετία του 1960. Θα ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, θα συναντήσει τη μυστηριώδη γυναίκα και θα δει τη ζωή του να παίρνει μία απροσδόκητη τροπή που ποτέ δεν είχε φανταστεί (Παρασκευή 28/5, 18.00, 6 επεισόδια back-2-back).

Exit – 2η σεζόν

Τέσσερις φίλοι επενδυτές που έγιναν εκατομμυριούχοι πριν τα τριάντα τους και ζουν στο Όσλο, αναζητούν διεξόδους από την απαιτητική καθημερινότητά τους. Η βραβευμένη σειρά οκτώ επεισοδίων «Exit», που βασίζεται σε πραγματικές ιστορίες τις οποίες αποκάλυψαν σε συνεντεύξεις τους τέσσερις πετυχημένοι νορβηγοί επιχειρηματίες, επιστρέφει με μια εξίσου συναρπαστική δεύτερη σεζόν και με βασικό πρωταγωνιστή τον Σουηδό ηθοποιό Σάιμον Τζ. Μπέργκερ (Σάββατο 29/5, 23.00).

Flack– Νέα σειρά (S1 & S2)

Η βραβευμένη με Όσκαρ Άννα Πάκουιν (The Piano, True Blood) επιστρέφει στην μικρή οθόνη στο ρόλο της Ρόμπιν, μίας εργαζόμενης σε εταιρεία δημοσίων σχέσεων του Λονδίνου. Δουλειά της είναι να διατηρήσει υψηλό το προφίλ των celebrity πελατών της, την ίδια ώρα που η δική της ζωή καταρρέει. Δημιουργός και σκηνοθέτης του «Flack» είναι ο Όλιβερ Λάνσεϊ (Endeavour, Dr Who,) ενώ τρία επεισόδια έχει σκηνοθετήσει και ο υποψήφιος για 2 Όσκαρ, Πίτερ Κατανεο (The Full Monty). Ο πρώτος κύκλος της σειράς (6 επεισόδια) κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 30/5 στις 18.00, ενώ στις 23.30 παίρνει τη σκυτάλη η δεύτερη σεζόν (6 επεισόδια) με όλα τα επεισόδια back-2-back.