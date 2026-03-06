Μάκης Δελαπόρτας και Βασίλης Μαυρογεωργίου καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου την Κυριακή 8 Μαρτίου

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Μάκη Δελαπόρτα και τον Βασίλη Μαυρογεωργίου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, αλλά και συγγραφέας, Μάκης Δελαπόρτας με αφορμή το βιβλίο του «Βασίλης Λογοθετίδης, ο κωμικός των κωμικών» αποκαλύπτει άγνωστες και σκοτεινές πτυχές από τη ζωή του μεγάλου ηθοποιού. Ταυτόχρονα, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου μιλάει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο Μάκης Δελαπόρτας αποκαλύπτει γιατί αποκαλούσαν τον Βασίλη Λογοθετίδη «αρχηγό της φυλής» Ποιο τραγικό γεγονός σημάδεψε τον δεύτερο γάμο του, που τον έκανε να ορκιστεί πως δεν θα ξαναπαντρευτεί ποτέ; Πώς ήταν η σχέση του με την αγαπημένη σύντροφο, αλλά και συμπρωταγωνίστριά του, Ίλυα Λιβυκού; Ποιες εμβληματικές ταινίες γράφτηκαν για εκείνον, αλλά δεν πρόλαβε να τις ενσαρκώσει στο σινεμά;

Στη συνέχεια, ο Μάκης Δελαπόρτας αναφέρεται σε κορυφαίες ηθοποιούς, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, η Γεωργία Βασιλειάδου και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Γιατί η Αλίκη «φυλακίστηκε» στην εικόνα της σταρ και πώς ο Σακελλάριος ανακάλυψε τυχαία τη Γεωργία Βασιλειάδου σε ένα καφενείο;

Τέλος, μοιράζεται το μεγάλο του όνειρο του που γίνεται πραγματικότητα, το Μουσείο Ελληνικού Κινηματογράφου στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, όπου θα στεγαστεί το σπάνιο αρχείο του. Παράλληλα, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό για μία λαμπερή βραδιά στο Θέατρο Βέμπο, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 20:00, για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Το Ελληνικό Θέατρο τραγουδά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο «The 2Night Show» της Κυριακής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και τον Βασίλη Μαυρογεωργίου, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Έχω Παιδιά». Ο αγαπημένος ηθοποιός και σκηνοθέτης μοιράζεται άγνωστες πτυχές της διαδρομής του, όπως τις σπουδές κόμικς στη σχολή Ορνεράκη, τα πρώτα βήματα στην υποκριτική και την πεισματική άρνησή του για την τηλεόραση.

Πώς κατάφερε να τον πείσει ο Λάμπρος Φισφής να παίξει στη σειρά; Πώς αισθάνεται για τα δύο τηλεοπτικά του παιδιά; Σε μία συζήτηση γεμάτη αλήθειες, απαντά στο αν η συμμετοχή σε εμπορικές παραγωγές αποτελεί «συμβιβασμό» για εκείνον και αποκαλύπτει γιατί αρνείται πεισματικά να παραχωρήσει το εμβληματικό του έργο «Κατσαρίδα» σε άλλους θιάσους. Ποιος ήταν ο λόγος που ο πατέρας του σταμάτησε να του μιλάει για έναν χρόνο; Ποιες ξένες σειρές βλέπει και ξαναβλέπει συνεχώς; Γιατί δηλώνει ορθολογιστής; Αποδέχεται τον τίτλο ο «πρίγκιπας του Underground»; Γιατί δεν θα ήθελε να παίξει σε δραματική σειρά;

Τέλος, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου μιλά για την «Astoria», την παράσταση που σκηνοθετεί στο Θέατρο Παλλάς, ένα ταξίδι στον έρωτα, την επιβίωση και τον σκληρό κόσμο της ξενιτιάς.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης