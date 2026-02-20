Μαρία Γιαννούλη και Αντελίνα Βαρθακούρη καλεσμένοι απόψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show»

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, και απολαμβάνουμε μαζί του αγαπημένους καλεσμένους και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 24:00 καλεσμένες είναι η σκηνοθέτιδα Μαρία Γιαννούλη και η παρουσιάστρια Αντελίνα Βαρθακούρη.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη σκηνοθέτιδα Μαρία Γιαννούλη, η οποία μοιράζεται άγνωστες ιστορίες από τη θητεία της δίπλα στον Κώστα Κουτσομύτη, αλλά και στον Παντελή Βούλγαρη, ενώ αμέσως μετά η Αντελίνα Βαρθακούρη κάνει τη δική της κατάθεση ψυχής.

Η Μαρία Γιαννούλη αναφέρεται στην πλούσια πορεία της, που περιλαμβάνει από τη συμμετοχή της σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές, όπως «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι», μέχρι και τη βράβευση του ντοκιμαντέρ της στη Βόρεια Κορέα. Ως μία από τις ελάχιστες Ελληνίδες που εισχώρησαν στην Πιονγιάνγκ μαζί με τον συνεργάτη της, Χρόνη Πεχλιβανίδη, περιγράφει την απίστευτη εμπειρία που έζησε με τους μυστικούς αστυνομικούς, τους υποχρεωτικούς συνοδούς-επιτηρητές και τις προπαγανδιστικές βόλτες σε νοσοκομεία της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρεται στις σοκαριστικές απαγορεύσεις που επικρατούν στη Βόρεια Κορέα και αφορούν το ίντερνετ, τους περιπάτους, τα τζιν παντελόνια, τις κομμώσεις των γυναικών, μέχρι και το ημιμόνιμο μανικιούρ. Τέλος, εξηγεί γιατί η σκηνοθεσία στην Ελλάδα απαιτεί «γερό στομάχι», ενώ αποκαλύπτει τα επόμενα σχέδιά της για ένα ντοκιμαντέρ γύρω από τη θυελλώδη σχέση του Αλέκου Παναγούλη με την Οριάνα Φαλάτσι.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και την Αντελίνα Βαρθακούρη. Η αγαπημένη παρουσιάστρια σε μία εξομολόγηση ψυχής αποκαλύπτει την έντονη ανάγκη που ένιωσε να αποτινάξει από πάνω της την παλιά τηλεοπτική της εικόνα.

Περιγράφει τις στιγμές που αποφάσισε να αφαιρέσει τα extensions και να κόψει τα μαλλιά της εντελώς κοντά, κάνοντας μια νέα αρχή. Εξηγεί την απόφασή της να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας για τρία ολόκληρα χρόνια. Τονίζει τη συνεχή και αμέριστη στήριξη που είχε από τον Χάρη Βαρθακούρη σε όλη αυτή την πορεία και παραδέχεται ότι υπήρξε «έντονη» μαζί του στη συνεργασία τους.

Η Αντελίνα παίρνει ξεκάθαρη θέση για τον ρόλο της «νοικοκυράς», τον οποίο υπερασπίζεται με πάθος, και δίνει τη δική της απάντηση στη Σίσσυ Χρηστίδου για την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε με τη λέξη «τίποτα». Παράλληλα, μιλάει με τρυφερότητα για τον Good Job Nicky και στέκεται απέναντι στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι υποψήφιοι, για τη Eurovision. Τέλος, δηλώνει πως θα επιστρέψει τηλεοπτικά μόνο αν δεχτεί μια πρόταση με πραγματική ουσία που θα την εμπνεύσει.