Μαρία Κωνσταντάκη: Στο ραδιόφωνο έπρεπε να το παίζουμε μια παρέα, ενώ υπήρχαν «μαχαιρώματα»

Η Μαρία Κωνσταντάκη παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, τις οποίες μετέδωσε το «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου. Μίλησε για μια δύσκολη συνεργασία που είχε στο ραδιόφωνο, όταν όλοι το έπαιζαν «φίλοι» χωρίς να είναι. Η εικόνα που έβγαινε προς τα έξω, δεν ήταν η αληθινή. Στο βωμό της ακροαματικότητας όμως, μπροστά στα μικρόφωνα κυριαρχούσαν τα χαμόγελα και οι φιλοφρονήσεις.

«Στο ραδιόφωνο μου έχει τύχει να μην έχω καλή συνεργασία. Ήταν πρωινό και ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου, γιατί έπρεπε να πηγαίνω και με την τσίμπλα στο μάτι και έπρεπε να το παίζουμε ότι είμαστε και παρέα» ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Κωνσταντάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός πρόσθεσε πως: «Δεν ήμασταν παρέα. Υπήρχαν και μαχαιρώματα. Όχι εννοώ μόνο από αυτούς, κι από μένα ενδεχομένως. Οπότε θέλω να πω δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Γενικά είναι ωραίο να υπάρχει καλή επικοινωνία».

Στην καριέρα της, η Μαρία Κωνσταντάκη έχει γίνει ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Υπέροχα πλάσματα» και το «Μίλα μου βρώμικα».

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει προ ημερών, αναφέρθηκε τόσο στα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης που την ταλαιπώρησαν όσο και στην επιθυμία που είχε στο παρελθόν να γίνει single mother.