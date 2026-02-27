Μαρία Μπακοδήμου για τον «Πιο αδύναμο κρίκο»: Αν έχουν πολύ σωστή στρατηγική, μπορούν να κερδίσουν μεγάλα ποσά

Η Μαρία Μπακοδήμου, μίλησε για την επιστροφή του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος» στη μικρή οθόνη, λέγοντας ότι ανυπομονεί…

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» η Μαρία Μπακοδήμου περιέγραψε: «Έχω ανυπομονησία γιατί η αλήθεια είναι ότι παιδευτήκαμε πολύ μέχρι εδώ. Έπαθα γρίπη Α στη μέση, αλλά… ανυπομονώ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τη φύση του παιχνιδιού, η Μαρία Μπακοδήμου είπε: «Οι παίκτες πρέπει σίγουρα να φοβούνται τις ερωτήσεις. Σίγουρα τον κακό τους εαυτό που μπορεί να τους αγχώσει και να μην απαντήσουν σωστά σε κάτι που μπορεί να ξέρανε».

«Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει στρατηγική, είναι πολύ έξυπνο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο γνώσεων. Αν έχουν πολύ σωστή στρατηγική, μπορούν να κερδίσουν μεγάλα ποσά. Το ζήτημα είναι να έχει όλο αυτό το συνδυασμό γνώσεων, στρατηγικής και ψυχραιμίας» περιέγραψε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια παραδέχθηκε ότι θα έχει τον αυστηρό τόνο που απαιτεί ο ρόλος, χωρίς όμως να χάνει το χιούμορ της: «Όταν δεν απαντούν σωστά, όταν κάνουν παύσεις, τους λέω: Σας βαρέθηκα, κάτι άλλο παρακαλώ, προχωρήστε.

Η αυστηρότητα με το χιούμορ και το ψάρωμα είναι ένας κρίκος, μια αλυσίδα. Λυπάμαι πολύ, είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος και πρέπει να φύγεις».