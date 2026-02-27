Media

Μαρία Μπακοδήμου για τον «Πιο αδύναμο κρίκο»: Αν έχουν πολύ σωστή στρατηγική, μπορούν να κερδίσουν μεγάλα ποσά

Η παρουσιάστρια παραδέχθηκε ότι θα έχει τον αυστηρό τόνο που απαιτεί ο ρόλος, χωρίς όμως να χάνει το χιούμορ της
Μαρία Μπακοδήμου
NDP PHOTO

Η Μαρία Μπακοδήμου, μίλησε για την επιστροφή του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος» στη μικρή οθόνη, λέγοντας ότι ανυπομονεί…

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» η Μαρία Μπακοδήμου περιέγραψε: «Έχω ανυπομονησία γιατί η αλήθεια είναι ότι παιδευτήκαμε πολύ μέχρι εδώ. Έπαθα γρίπη Α στη μέση, αλλά… ανυπομονώ».

Για τη φύση του παιχνιδιού, η Μαρία Μπακοδήμου είπε: «Οι παίκτες πρέπει σίγουρα να φοβούνται τις ερωτήσεις. Σίγουρα τον κακό τους εαυτό που μπορεί να τους αγχώσει και να μην απαντήσουν σωστά σε κάτι που μπορεί να ξέρανε».

«Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει στρατηγική, είναι πολύ έξυπνο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο γνώσεων. Αν έχουν πολύ σωστή στρατηγική, μπορούν να κερδίσουν μεγάλα ποσά. Το ζήτημα είναι να έχει όλο αυτό το συνδυασμό γνώσεων, στρατηγικής και ψυχραιμίας» περιέγραψε.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι θα έχει τον αυστηρό τόνο που απαιτεί ο ρόλος, χωρίς όμως να χάνει το χιούμορ της: «Όταν δεν απαντούν σωστά, όταν κάνουν παύσεις, τους λέω: Σας βαρέθηκα, κάτι άλλο παρακαλώ, προχωρήστε.

Η αυστηρότητα με το χιούμορ και το ψάρωμα είναι ένας κρίκος, μια αλυσίδα. Λυπάμαι πολύ, είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος και πρέπει να φύγεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
168
151
105
87
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo