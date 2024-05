Μαρίνα Σάττι – Eurovision 2024: Διχάζει η απαξιωτική της συμπεριφορά ενώ μιλούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ

Ένα βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου στην Εurovision έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις καθώς η Μαρίνα Σάττι εμφανίζεται να συμπεριφέρεται απαξιωτικά την ώρα που μιλάει η τραγουδίστρια του Ισραήλ.

Η Μαρίνα Σάττι την ώρα που κάνει δηλώσεις η τραγουδίστρια του Ισραήλ στη Eurovision φαίνεται στο βίντεο να χασμουριέται επιδεικτικά, να κάνει ότι κοιμάται μπροστά σε εκατοντάδες δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα να προκαλέσει πολλά σχόλια κυρίως αρνητικά από όσους «μοιράστηκαν» το βίντεο αυτό στα social media.

Δείτε τις αναρτήσεις

Marina’s expressions while they were interviewing Ed*n. Marina Satti you will ALWAYS be famous

pic.twitter.com/nUQwA1kJdR May 9, 2024

37 χρ πηγε #eurovisiongr οπου το σύνθημα ηταν η μουσικη ενωνει κ φερθηκε ανοητα μαλλον δεν ξερει αγγλικα κ δεν το καταλαβε…το δυστύχημα για δαυτη ειναι οτι το επομενο Σάββατο δεν θα τη θυμαται κανεις ουτε οι υποστηρικτες της..θα καταλάβει τότε #IStandWithIsrael #Ντροπη_Σαττι https://t.co/aK253tajih — Πaτρa®️ (@hatz_patty) May 10, 2024

Μπράβο στη Μαρίνα μας, που έκανε τον κλόουν στη συνέντευξη τύπου, δείχνοντας την ανωριμότητα της.

Είναι που αυτοί οι “προοδευτικοί” καλλιτέχνες δεν συγχέουν την πολιτική με το τραγούδι.

Μόνο ο κακός ο Σφακιανάκης το έκανε…#Eurovision2024 #eurovisiongr #Eurovision https://t.co/99JZo3CSXK — Thanos Vasilakopoulos (@ThanosVasil99) May 10, 2024

#eurovisiongr

Με το θράσος χιλίων πιθήκων κ με δηθενιες 5χρονου που χαρακτηρίζουν κάθε αμόρφωτο χαμηλού επιπέδου άνθρωπο, η υποψήφια της Ελλάδας απέδειξε ότι δεν είναι καν καλλιτέχνης, αλλά μια αγενεστατη

Κατινα pic.twitter.com/mSFhxdiP9r — Agatha Southeil (@southeil_agatha) May 10, 2024