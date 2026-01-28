Marseaux: «Η Eurovision ήταν το όνειρό μου, έλεγα στους γονείς μου ότι θέλω κι εγώ να πάω»

Η Marseaux θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision που θα γίνει φέτος στη Βιέννη.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα το πρωί της Τετάρτης (28.01.2026) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ1 με αφορμή τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό της Eurovision. Έτσι, η Marseaux μίλησε για το τραγούδι της, με τίτλο «Χάνομαι».

«Όλο το τραγούδι είναι σαν μια επίκληση στον παλιό σου εαυτό και την παλιά σου παιδικότητα και ανεμελιά που χάνουμε όσο μεγαλώνουμε. Εγώ νιώθω ότι την έχω χάσει. Ένιωθα την ανάγκη να αναζητήσω την παλιά Marseaux και έτσι βγήκε αυτό το τραγούδι», είπε αρχικά η Marseaux.

«Δεν μπορώ να βρω τις ισορροπίες, αλλά αυτό μου δημιουργεί μεγάλη έμπνευση για τη μουσική. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις», εξομολογήθηκε ακόμα η νεαρή καλλιτέχνιδα.

Μάλιστα, η Marseaux αποκάλυψε ότι είχε όνειρο να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό από τότε που ήταν μικρό παιδί.

«Η Eurovision ήταν το όνειρό μου. Έχω την εικόνα του να κάθομαι σε ένα κρεβάτι και να την βλέπω με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Τους έλεγα ότι κάποια στιγμή θέλω κι εγώ να πάω. Μου λέγανε “να πας”. Πού να ξέρανε… Και να μην τα καταφέρω, με έχει γεμίσει τόσο πολύ η διαδικασία που έχω μπει που είμαι πλήρης», εξομολογήθηκε.

Η Marseaux έγινε γνωστή με τραγούδια που μιλούν ανοιχτά για συναισθήματα, ανασφάλειες και προσωπικές εμπειρίες, αγγίζοντας ιδιαίτερα το νεανικό κοινό. Με χαρακτηριστική αισθητική, αυθεντικό λόγο και μελωδικό ύφος, κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα στη μουσική.

Εν τω μεταξύ, στα στοιχήματα του eurovisionworld.com, η Ελλάδα έχει «σκαρφαλώσει» στην 3η θέση, καθώς πριν από μερικές ημέρες παρουσιάστηκαν ολόκληρα τα 28 υποψήφια τραγούδια, τα οποία φαίνεται ότι άρεσαν στους fans του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού.