Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 3η θέση στα στοιχήματα, λίγες ημέρες πριν την ανάδειξη του εκπροσώπου της

Στα μέσα Φεβρουαρίου η Ελλάδα θα μάθει ποιος θα είναι ο φιλόδοξος καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision που θα γίνει τον προσεχή Μάιο στη Βιέννη.

Παρόλο που δεν έχει γίνει ακόμα, λοιπόν, ο ελληνικός εθνικός τελικός για τη Eurovision, στα στοιχήματα του eurovisionworld.com η Ελλάδα έχει «σκαρφαλώσει» στην 3η θέση, καθώς πριν από μερικές ημέρες παρουσιάστηκαν ολόκληρα τα 28 υποψήφια τραγούδια, τα οποία φαίνεται ότι άρεσαν στους fans του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To Σάββατο (17.01.2026) παρουσιάστηκαν τα 14 υποψήφια τραγούδια του πρώτου ημιτελικού και από αυτά ξεχώρισε τα κομμάτια «Χάνομαι», της Marseaux και «Ferto» του Ακύλα.

Από τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού που ακούσαμε για πρώτη φορά ολόκληρα την Κυριακή (18.01.2026) άρεσε ιδιαίτερα στο κοινό το «Dark Side of the Moon», του Good job Nicky.

Αν και όταν άνοιξαν τα προγνωστικά η χώρας μας ήταν στην 15η θέση, μετά την παρουσίαση των τραγουδιών πλέον η Ελλάδα είναι δύο «ανάσες» πριν από την κορυφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ με ποσοστό νίκης 11%, που φέτος θα εκπροσωπήσει ο Noam Bettan, ακολουθεί η Φινλανδία με 9%, η Ελλάδα με 8%, η Σουηδία με 8%, η Ουκρανία με 6%, η Ιταλία με 5%, το Βέλγιο με 4% και η Γαλλία με 4%.

Ακολουθεί η πρώτη 20αδα των προγνωστικών για τη νίκη στη Eurovision:

Σημειώνεται ότι το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 21:00 και ο δεύτερος ημιτελικός την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00.

Τέλος ο μεγάλος ελληνικός τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.