Media

Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 3η θέση στα στοιχήματα, λίγες ημέρες πριν την ανάδειξη του εκπροσώπου της

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ με ποσοστό νίκης 11% κι ακολουθεί η Φινλανδία με 9%,
Eurovision 2026
H Eurovision του 2026 θα γίνει στη Βιέννη / REUTERS / Lisa Leutner

Στα μέσα Φεβρουαρίου η Ελλάδα θα μάθει ποιος θα είναι ο φιλόδοξος καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision που θα γίνει τον προσεχή Μάιο στη Βιέννη. 

Παρόλο που δεν έχει γίνει ακόμα, λοιπόν, ο ελληνικός εθνικός τελικός για τη Eurovision, στα στοιχήματα του eurovisionworld.com η Ελλάδα έχει «σκαρφαλώσει» στην 3η θέση, καθώς πριν από μερικές ημέρες παρουσιάστηκαν ολόκληρα τα 28 υποψήφια τραγούδια, τα οποία φαίνεται ότι άρεσαν στους fans του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού. 

To Σάββατο (17.01.2026) παρουσιάστηκαν τα 14 υποψήφια τραγούδια του πρώτου ημιτελικού και από αυτά ξεχώρισε τα κομμάτια «Χάνομαι», της Marseaux και «Ferto» του Ακύλα.

Από τα τραγούδια του δεύτερου ημιτελικού που ακούσαμε για πρώτη φορά ολόκληρα την Κυριακή (18.01.2026) άρεσε ιδιαίτερα στο κοινό το «Dark Side of the Moon», του Good job Nicky.

Αν και όταν άνοιξαν τα προγνωστικά η χώρας μας ήταν στην 15η θέση, μετά την παρουσίαση των τραγουδιών πλέον η Ελλάδα είναι δύο «ανάσες» πριν από την κορυφή. 

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ με ποσοστό νίκης 11%, που φέτος θα εκπροσωπήσει ο Noam Bettan, ακολουθεί η Φινλανδία με 9%, η Ελλάδα με 8%, η Σουηδία με 8%, η Ουκρανία με 6%, η Ιταλία με 5%, το Βέλγιο με 4% και η Γαλλία με 4%. 

Ακολουθεί η πρώτη 20αδα των προγνωστικών για τη νίκη στη Eurovision:

Η λίστα με τα προγνωστικά για τη Eurovision
Η λίστα με τα προγνωστικά για τη Eurovision

Σημειώνεται ότι το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 21:00 και ο δεύτερος ημιτελικός την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00.

Τέλος ο μεγάλος ελληνικός τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
131
100
89
51
43
Media: Περισσότερα άρθρα
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σταματά προσωρινά τις εκπομπές στο ραδιόφωνο σε ένδειξη πένθους για τους νεκρούς στη Βιολάντα και στο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
«Συλλυπητήρια μέσα από την καρδιά μου σε όλες τις οικογένειές αυτών των γυναικών, αυτών των παιδιών», σημείωσε ο παρουσιαστής
Γρηγόρης Αρναούτογλου
Newsit logo
Newsit logo