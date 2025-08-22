Ματίνα Παγώνη σε Μαρία Αντωνά: «Όλος ο κόσμος λέει πόσο ερωτευμένοι είστε με τον Λιάγκα»

«Ξέρω ότι είσαι πολύ ερωτευμένη», είπε η Ματίνα Παγώνη στην Μαρία Αντωνά.

Στον αέρα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» φιλοξενήθηκε σήμερα η Ματίνα Παγώνη, όπου γι’ ακόμα μία φορά έκανε το δικό της σχόλιο για τη Μαρία Αντωνά και τον Γιώργο Λιάγκα.

«Μαρία θέλω να σου πω κάτι που το λέει όλος ο κόσμος. Πόσο ερωτευμένοι είστε με τον Λιάγκα, που στη γιορτή σου δεν απαντούσες ούτε στα τηλέφωνα για “χρόνια πολλά”; Έλεος πια!» είπε αρχικά η Ματίνα Παγώνη.

Η Ματίνα Παγώνη ανέφερε επίσης: «Τον είχες μαζί σου τόσες μέρες, δε βαρέθηκες; Ξέρω ότι είσαι πολύ ερωτευμένη! Ο έρωτας είναι πολύ ωραίο πράγμα».

Ένα 24ωρο νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα δίπλα στους συνεργάτες του.