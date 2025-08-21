«Το Πρωινό»: Ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του στο πρώτο τρέιλερ της εκπομπής

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και ήδη προβάλλεται το πρώτο τρέιλερ. Τάσος Τεργιάκης και Φωτεινή Πετρογιάννη συνεχίζουν τη συνεργασία τους, ενώ τα νέα μέλη της παρέας είναι: Δέσποινα Καμπούρη, Πάνος Κατσαρίδης και Γιώτα Κηπουρού.

«Ερχόμαστε… Το Πρωινό… Ένα και καλό» ακούγεται να λέει ο Γιώργος Λιάγκας στο τέλος του σποτ. «Το Πρωινό» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου.

Στο πρώτο τρέιλερ βλέπουμε αρχικά τον Γιώργο Λιάγκα κοστουμαρισμένο σε ένα δωμάτιο, να εντοπίζει τους συνεργάτες του με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Στη συνέχεια, ένας φάκελος φτάνει σε όλους, με τον Γιώργο Λιάγκα να κάνει ένα μικρό σχόλιο για τον κάθε συνεργάτη του.

Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα έναρξης της εκπομπής. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν αλλαγές μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη από το τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα» και μένει να φανούν ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις του ΑΝΤ1.