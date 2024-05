Μεγάλη Παρασκευή με την ΕΡΤ: Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, ο Βαραββάς και η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου

Με ένα πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας, η ΕΡΤ θα κρατήσει συντροφιά και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, στο τηλεοπτικό κοινό τις Άγιες ημέρες του Πάσχα.

Οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3 έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικά ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικές ταινίες θρησκευτικού περιεχομένου, καθώς και συναυλίες κλασικής και βυζαντινής μουσικής, αλλά και εκπομπές με γαστρονομικές προτάσεις στο πνεύμα των ημερών.

ΕΡΤ1

Το ντοκιμαντέρ «Όλην Εκείνην την Aχόρταστον Mαγείαν» μεταδίδει η ΕΡΤ1 το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής στις 13:00. Η ταινία του Παναγιώτη Κουντουρά μάς μεταφέρει με σεβασμό το ιδιαίτερο κλίμα κατάνυξης και πένθους που κυριαρχούν και χαρακτηρίζουν τη Μεγάλη Εβδομάδα στη Σκιάθο, όπου ακολουθείται το αγιορείτικο τελετουργικό της Ακολουθίας του Επιταφίου. Πρωταγωνιστές είναι οι κάτοικοι της Σκιάθου, άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών που βιώνουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο το αγιορείτικο εθιμοτυπικό. Το έαρ συνεορτάζει κι ένα ολόκληρο νησί βιώνει με μοναδικό τρόπο «Όλην εκείνην την αχόρταστον μαγείαν» του Θείου Δράματος.

Στις 14:00, το στούντιο της «ΠΟΠ Μαγειρικής» επισκέπτεται ο γνωστός ηθοποιός Δημήτρης Καμπόλης. Μαζί με τον Ανδρέα Λαγό, δημιουργούν δύο νηστίσιμα πιάτα, αρχικά ζυμαρικά με σάλτσα από πατάτα και μύδια κι ένα θρεπτικό και παραδοσιακό σταρόζουμο.

Στις 15:30, η ΕΡΤ1 μεταδίδει το βιογραφικό ιστορικό δράμα «Ο Βαραββάς» (Barabbas), σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Φλέτσερ, με τους Άντονι Κουίν, Άρθουρ Κένεντι, Σιλβάνα Μανγκάνο, Τζακ Πάλανς, Βιτόριο Γκάσμαν, Χάρι Άντριους. Η ταινία που είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Περ Λάγκερκβιστ, αφηγείται τη ζωή του ληστή Βαραββά, όπως αναφέρεται στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον, καθώς και σε άλλα Ευαγγέλια της Εκκλησίας.

Στις 19:10, η σειρά ντοκιμαντέρ «Ιστορικά προσκυνήματα» επισκέπτεται την Πάτμο, το νησί του Αιγαίου το οποίο αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους Χριστιανούς, ιδιαίτερα η σπηλιά της Αποκάλυψης, όπου σχίστηκε ο βράχος σε τρεις μικρότερες σχισμές που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, και από εκεί ακουγόταν η φωνή του Θεού όταν υπαγόρευε στον Ιωάννη το κείμενο της Αποκάλυψης. Αφήγηση: Έλενα Μαραγκού.

Στις 20:10, στο πλαίσιο της εκπομπής «Στους δρόμους των Ελλήνων», η Μάγια Τσόκλη επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη και ζει τη «Μεγάλη Εβδομάδα στην άλλη Ελλάδα».

Στις 21:10, θα παρακολουθήσουμε την κοινωνική δραματική περιπέτεια «Αδελφός Άννα» σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Γρηγορίου με τους Πέτρος Φυσσούν, Ξένια Καλογεροπούλου, Μάνος Κατράκης, Βύρων Πάλλης, Χαριτίνη Καρόλου κ.ά. Ο Ανδρέας, ανιψιός τού προ οκταετίας αποβιώσαντος ηγούμενου της Μονής Διονυσίου, καταφτάνει στο Άγιον Όρος με μια ομάδα αρχαιοκαπήλων, με σκοπό να κλέψουν έναν ολόχρυσο και γεμάτο πολύτιμους λίθους σταυρό, γνωστό ως Σταυρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μία Εβραιοπούλα, η Άννα -την οποία ο πατέρας της είχε εμπιστευτεί από μωρό στον ασκητή Βασίλειο- συνεχίζει να παριστάνει το καλογεροπαίδι. Καταφέρνει να ανακαλύψει σταδιακά την όλη σκευωρία και κινητοποιείται για τη ματαίωση της κλοπής.

Στις 22:40, μεταδίδεται το βιβλικό ιστορικό δράμα «Ανάσταση» (Risen) σε σκηνοθεσία Κέβιν Ρέινολντς, με τους Τζόζεφ Φάινς, Τομ Φέλτον, Κλιφ Κέρτις, Πίτερ Φερθ, Στίβεν Χάγκαν, Μαρία Μπότο, Μις Μπόικο. Στην ταινία ο σκηνοθέτης Κέβιν Ρέινολντς εξετάζει από τη δική του οπτική τα γεγονότα που προηγήθηκαν και αυτά που ακολούθησαν μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η ταινία ξεχωρίζει για την ανατρεπτική της οπτική, καθώς αντιμετωπίζει την πασίγνωστη ιστορία της Ανάστασης ως ένα μυστήριο, το οποίο καλείται να λύσει ένας καχύποπτος Ρωμαίος στρατιώτης.

ΕΡΤ2

Στις 07:00, θα παρακολουθήσετε τη θρησκευτική εκπομπή «Ο Ρωμανός ο Μελωδός και το Θείο Δράμα». Πρόκειται για ένα μοναδικό ντοκουμέντο, παραγωγής 1977, που πραγματεύεται με εμβρίθεια, επιστημοσύνη, αλλά και με τον δέοντα θρησκευτικό σεβασμό τη ζωή και το πνευματικό έργο του μεγάλου ποιητή και υμνογράφου της Ανατολικής Εκκλησίας, Ρωμανού του Μελωδού. Σκοπός αυτής της θρησκευτικής εκπομπής, που αποτελεί ιδέα και παραγωγή του Γιώργου Σγουράκη, ήταν τότε να αποδοθεί ο ποιητικός λόγος του Ρωμανού στη δημοτική γλώσσα, έτσι ώστε να ήταν κατανοητός στον τηλεθεατή. Να παρουσιαστεί, δηλαδή, σε μεταφραστικό σχεδίασμα.

Το δύσκολο αυτό εγχείρημα είχε αναλάβει ο σημαντικός σύγχρονος ποιητής μας Νίκος Καρούζος, ο οποίος για πρώτη φορά θα συνεργαζόταν με την Ελληνική Τηλεόραση. Ο Καρούζος, βασισμένος σε επιλογή αποσπασμάτων ύμνων του Ρωμανού, πραγματοποίησε το μεταφραστικό αυτό σχεδίασμα -το βασικότερο στοιχείο της εκπομπής- με απόλυτη επιτυχία.

Το σχεδίασμα, πλαισιούμενο από την αφήγηση του Πέτρου Φυσσούν -που διάβασε τα κείμενα με τον χαρακτηριστικό λιτό του τρόπο και με τη θολή φωνή της μεγάλης αγρύπνιας- ο σκηνικός χώρος όπως τον δημιούργησε η σκηνογράφος Λίλη Ναζίρογλου, η ορχήστρα των βυζαντινής προέλευσης δημοτικών οργάνων (έγχορδα και πνευστά), η ενορχήστρωση των ύμνων από τον συνθέτη Χριστόδουλο Χάλαρη και οι μοναδικές ερμηνείες των ύμνων από τις γεμάτες ποιότητα και ήθος φωνές του Μανώλη Μητσιά, του Νίκου Ξυλούρη και της Δήμητρας Γαλάνη δημιούργησαν -με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Γιώργου Καριπίδη και την τηλεσκηνοθεσία του Γιώργου Δάμπαση– ένα θέαμα και ακρόαμα συγκλονιστικό.

Οι βυζαντινές εικόνες και τοιχογραφίες που συνοδεύουν την αφήγηση προέρχονται από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη και τον φωτογράφο αρχαιολογικών μνημείων Περικλή Παπαχατζιδάκη.

Στις 08:00, μεταδίδεται η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου.

Στις 12:00, θα παρακολουθήσετε από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Ταξιδεύοντας με τη Μάγια» το επεισόδιο με τίτλο «Το ορθόδοξο Πάσχα της Αιθιοπίας». Συνοδεύοντας την ελληνική ανθρωπιστική οργάνωση «Αποστολή Άνθρωπος», η Μάγια Τσόκλη ταξιδεύει στην επαρχία του Τιγκράι, στον Βορρά της Αιθιοπίας.

Στις 14:00, μεταδίδεται το επεισόδιο με τίτλο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» από την εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου», με τη Σεμίνα Διγενή.

Στις 15:45, θα παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια της ιστορικής-θρησκευτικής σειράς, «Πόντιος Πιλάτος». Πρόκειται για μεταφορά του βιβλίου του Άγγελου Βλάχου, «Η 14η Νιζάν», παραγωγής 1987. Σκηνοθεσία-σενάριο: Κώστας Ζώης. Παίζουν: Ζαχαρίας Ρόχας, Ανδρέας Φιλιππίδης, Νίκος Παπακωνσταντίνου, Βούλα Ζουμπουλάκη, Κώστας Κοσμόπουλος, Δημήτρης Ζακυνθινός, Κώστας Κοκκάκης, Θόδωρος Μορίδης, Τώνης Γιακωβάκης, Λάμπρος Τσάγκας, Πάνος Πανάγου, Σωτήρης Χατζάκης, Δημήτρης Καραμπέτσης, Πάνος Τρικαλιώτης, Βλάσης Ζώτης, Ντίνος Σούτης, Ηλίας Ζερβός, Γιάννης Τζάνος, Ηλίας Γαλανούλης, Δημήτρης Ρουβάς, Έφη Κανακουσάκη, Αγάπη Μανουρά, Στέφανος Γαλάνης Κυριάκος Κατριβάνος, Σαράντος Φράγκος, Αντώνης Τρικαμηνάς, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Τάσος Παπαδάκης, Γιάννης Τσικής.

Η αναπαράσταση του χρονικού των τελευταίων ημερών της ζωής του Ιησού. Η προδοσία Του από τον Ιούδα στον κήπο της Γεθσημανή, η σύλληψη, η δίκη Του ενώπιον του Πόντιου Πιλάτου και τα Πάθη Του μέχρι τον σταυρικό θάνατο.

Στις 18:30, θα παρακολουθήσετε το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Ω, γλυκύ μου έαρ». Εικόνες από τον Μυστικό Δείπνο, με διαφορετική οπτική παρουσίαση. Αντιδιαστέλλοντας τα γεγονότα, με πιστότητα προς το «Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο», δίνεται ο Μυστικός Δείπνος ως Φανερός στην ύπαιθρο, όπου στη θέση των μαθητών είναι γυναίκες.

Σενάριο-καλλιτεχνική και μουσική επιμέλεια: Πέτρος Τσούκαλης. Σκηνοθεσία: Κώστας Τσαγκάρης. Πρωταγωνιστεί η Άννα Ιασωνίδου, η οποία περιστοιχίζεται από χορό δώδεκα γυναικών.

Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και η περιφορά του Επιταφίου, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Στις 22:30, μεταδίδεται το βυζαντινό θεατρικό δρώμενο «Χριστός Πάσχων».

ΕΡΤ3

Στις 07:00, μεταδίδεται το ντοκιμαντέρ «Ο δρόμος του μαρτυρίου» σε σενάριο και σκηνοθεσία Νίκου Βεζυργιάννη. Βαδίζοντας το μονοπάτι της θυσίας του Θεανθρώπου, στην έρημο της Ιουδαίας και την ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ, ανακαλύπτουμε και πάλι τη συγκλονιστική ιστορία για την ιερότητα της πίστης στην αγάπη και την ανατροπή. Ένα μοναδικό πνευματικό ταξίδι για τη μαρτυρική πορεία του Χριστού από το Όρος των Πειρασμών μέχρι το Γολγοθά.

Στις 08:00, σε απευθείας μετάδοση από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκαθήλωσης.

Στις 16:30, μεταδίδεται το βιογραφικό ντοκιμαντέρ «Ο Εφραίμ της Αριζόνας» στο οποίο περιγράφεται η ζωή του γέροντα από τα παιδικά χρόνια του στο Βόλο μέχρι τα πρώτα του καλογερικά χρόνια στο Άγιον Όρος, δίπλα στον όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και μεγάλο ασκητή.

Στις 17:00, στην εκπομπή «Art week» η Λένα Αρώνη συναντά τη σπουδαία συνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό, η οποία μοιράζεται τις σκέψεις της αναφορικά με την πίστη, την αγάπη, τη συγχώρεση, τις δοκιμασίες της ζωής, την προδοσία, την ελπίδα.. Μία καθηλωτική εκπομπή καθώς η Ρεμπούτσικα «δένει» μελωδίες δικής της σύνθεσης με ψαλμούς σε συνδυασμό με τον ήχο από το συγκινητικό κανονάκι.

Στις 18:00 σε απευθείας μετάδοση από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου.

Στις 21:00, θα απολαύσουμε τη μοναδική συναυλία κλασικής μουσικής «Ρέκβιεμ» του Βέρντι υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή. Το υποβλητικό και ρηξικέλευθο έργο του Βέρντι, ακούγεται στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στο Μιλάνο, εκεί όπου έκανε πρεμιέρα τον 19ο αιώνα. Στο έργο ο Βέρντι περιγράφει τον υπαρξιακό τρόμο του ανθρώπου μπροστά στον θάνατο. Μια ιστορική μουσική παράσταση, που αποτελεί μια κατανυκτική και συναρπαστική εμπειρία, υπό τη διεύθυνση του μοναδικού Θεόδωρου Κουρεντζή, φημισμένου για την τόλμη και τους νεωτερισμούς του.

Στις 24:00 θα παρακολουθήσουμε το ιστορικό δράμα μυστηρίου «Το Όνομα του ρόδου» (The Name of the Rose) σε σκηνοθεσία Ζαν-Ζακ Ανό, με τους Σον Κόνερι, Φ. Μάρεϊ Άμπραχαμ, Κρίστιαν Σλέιτερ, Ελία Μπάσκιν, Χέλμουτ Κουαλντίγκερ, Ρον Πέλμαν και Βαλεντίνα Βάργκας. Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Ουμπέρτο Έκο, η ταινία αφηγείται μια ιστορία θανάτου και ίντριγκας στην κλειστή κοινωνία ενός μοναστηριού του 13ου αιώνα.