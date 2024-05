Μεγάλη Τετάρτη στην ΕΡΤ με την Ακολουθία του Νιπτήρος και το «Ο παράδεισος είναι αληθινός»

Με ένα πρόγραμμα ειδικά προσαρμοσμένο στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας, η ΕΡΤ κρατάει συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό τις Άγιες ημέρες του Πάσχα, έως και τη Μεγάλη Παρασκευή 3 Μαΐου 2024.

Επίσης, η δημόσια Τηλεόραση, συμμετέχοντας στο Θείο Δράμα, θα μεταδώσει τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας σε απευθείας σύνδεση με τους Καθεδρικούς Ιερούς Ναούς Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς και τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

ΕΡΤ 1

Στις 21:00 μεταδίδεται το θρησκευτικό δράμα «Ο παράδεισος είναι αληθινός» σε σκηνοθεσία Ράνταλ Γουάλας.

Βασισμένη στο ομότιτλο best seller των New York Times, το «Heaven is for real» με τον υποψήφιο για Όσκαρ και βραβευμένο με Emmy, Κρεγκ Κινίαρ, η ταινία μεταφέρει στην οθόνη την αληθινή ιστορία που έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο -την εξαιρετική εμπειρία ενός μικρού αγοριού που άλλαξε τη ζωή του και την αναζήτηση του πατέρα του για το θάρρος και την πεποίθηση να μοιραστεί την ανακάλυψη του γιου του με τον κόσμο.

ΕΡΤ 2

Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Νιπτήρος, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίων Μυροφόρων Πανοράματος Παλλήνης.

Στις 21:30, μεταδίδεται το βυζαντινό θεατρικό δρώμενο «Χριστός Πάσχων».