Μια συλλογή με την φιλμογραφία του Παντελή Βούλγαρη και ένα αρυστοργημα του Πέδρο Αλμοδόβαρ στο Cinobo

Ο Νοέμβριος φέρνει στην πλατφόρμα του Cinobo μια νέα σειρά, σημαντικές πρεμιέρες και μια συλλογή με μερικές από τις καλύτερες ταινίες του Παντελή Βούλγαρη.

Για όσους αγαπάνε τις σειρές, μια ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία, το Muertos S.L., έρχεται για να μας κολλήσει στην οθόνη.

Στις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζουν Οι Παρείσακτοι (Les Indesirables) του Λατζ Λι. Ο σκηνοθέτης επιστρέφει με ένα αστικό δράμα, μετά την τεράστια επιτυχία των Άθλιων που τον έφτασαν μέχρι τα Oscar.

Στην πλατφόρμα του Cinobo ανεβαίνει και μια από τις σημαντικότερες ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Το Όλα για την Μητέρα μου (All About My Mother), ίσως η πιο κλασική ταινία του ισπανού σκηνοθέτη που έχει φανατικό κοινό στην Ελλάδα, θα είναι διαθέσιμη από τις 8 Νοεμβρίου.

Ακόμη, το Θερμοκήπιο (Greenhouse), η μικρού μήκους ταινία του Γιώργου Γεωργακόπουλου που κέρδισε το Βραβείο Next Gen από τους συνδρομητές του Cinobo, θα είναι και αυτή διαθέσιμη στην πλατφόρμα.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του μήνα, έχει το αφιέρωμα του Cinobo στον Παντελή Βούλγαρη. Με αυτή τη συλλογή που περιλαμβάνει αρχικά πέντε από τις μοναδικές ταινίες της φιλμογραφία του, το Cinobo εγκαινιάζει την συνεργασία του με τον σπουδαίο Έλληνα δημιουργό. Η συλλογή θα ανανεώνεται συνεχώς.

Σειρές

Muertos S.L.

Λάουρα & Αλμπέρτο Καμπαγιέρο

Όταν το The Office συνάντησε το Six Feet Under! Μετά τον θάνατο του ιδρυτή ενός γραφείου τελετών, η σύζυγος του αψηφά τις προσδοκίες και αναλαμβάνει τον έλεγχο της επιχείρησης. Έρχεται όμως αντιμέτωπη με τον ανταγωνιστικό βοηθό του νεκρού συζύγου της χωρίς να μπορεί να αποφύγει τις εσωτερικές συγκρούσεις αλλά και μια υπόθεση #metoo που απειλεί την κληρονομιά της εταιρείας. Μια κωμωδία που θα μας «πεθάνει» στα γέλια.

Από τις 4 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Cinobo Πρεμιέρες

Κύκνειο Άσμα (Swan Song)

Τοντ Στίβενς

Ο Ούντο Κίερ στο ρόλο της καριέρας του. Ο εμβληματικότερος καρατερίστας του παγκόσμιου σινεμά σε ένα σπάνιο ερμηνευτικό one-man show, παίρνει πάνω του μια κωμική και γλυκόπικρη ταινία για την αξία του να ανακαλύπτεις ξανά τον εαυτό σου – και να δείχνεις υπέροχος ενώ το κάνεις.

Από 5 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Θερμοκήπιο (Greenhouse)

Γιώργος Γεωργακόπουλος

Ο Σάλι, αλβανικής καταγωγής, έχει αφήσει το σχολείο και δουλεύει σε θερμοκήπια για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Μια ελπιδοφόρα μικρού μήκους ταινία που αναδείχθηκε από τους συνδρομητές του Cinobo ως η καλύτερη σπουδαστική ταινία για το 2024 στον διαγωνισμό που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ. Trailer

Από 12 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Μπανέλ & Άνταμα (Banel & Adama)

Ραμάτα Τουλαγιέ-Σι

Μια ιστορία αγάπης που τολμά να τα βάλει με τις δυνάμεις της φύσης και πλάνα απίστευτης ομορφιάς που συγκλονίζουν με την εικαστική τους δύναμη. Η ταινία της Σενεγαλέζας Ραμάτα –Τουλάγιε Σι επιλέχθηκε για το Διαγωνιστικό Τμήμα των Καννών, μια εξαιρετική και σπάνια τιμή για σκηνοθετικό ντεμπούτο. Trailer

Από 19 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Οι Παρείσακτοι (Les Indesirables)

Λατζ Λι

Μετά τους καταιγιστικούς «Άθλιους» που έφτασαν μέχρι την υποψηφιότητα για το Διεθνές Όσκαρ, ο Λατζ Λι επιστρέφει με ακόμα ένα εμπρηστικό, βαθιά προσωπικό και μαχητικό πορτρέτο μιας κοινότητας που αγωνίζεται ενάντια στον αστικό εξευγενισμό και ψάχνει να βρει έναν τρόπο και ένα μέρος να ανήκει. Trailer

Από 26 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Συλλογές | Παντελής Βούλγαρης

Ο Μεγάλος Ερωτικός

Παντελής Βούλγαρης

Ένα οπτικό ταξίδι στην Αθήνα, μέσα από μια σειρά δέκα ερωτικών τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι σε στίχους Ελύτη, Σαπφούς, Καβάφη κ.ά. με τις φωνές της Φλέρυς Νταντωνάκη και του Δημήτρη Ψαριανού. Ένα αριστουργηματικό κινηματογραφικό πείραμα, σε συνεργασία δύο αγαπημένων δημιουργών – του Βούλγαρη και του Χατζιδάκι.

Από 29 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Πέτρινα Χρόνια

Παντελής Βούλγαρης

Η αληθινή ιστορία ενός ζευγαριού αγωνιστών της αριστεράς. Η ιστορία αρχίζει το 1954, με τη γνωριμία τους, και συνεχίζεται στα σκληρά χρόνια της παρανομίας, των διώξεων, συλλήψεων και φυλακίσεων. Στον ελάχιστο χρόνο ελευθερίας που τους δίνεται, θα προσπαθήσουν να χαρούν ο ένας τον άλλο.

Από 29 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Όλα Είναι Δρόμος

Παντελής Βούλγαρης

Ένας αρχαιολόγος που ο φαντάρος γιος του αυτοκτόνησε στο φυλάκιο, ένας θηροφύλακας που μιλάει τη γλώσσα των πουλιών και ένας επιπλοποιός που τα σπάει σ’ ένα σκυλάδικο, επειδή τον εγκατέλειψε η γυναίκα του. Τρεις άνθρωποι που πορεύονται προς μια οριακή στιγμή της ζωής τους.

Από 29 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Νύφες

Παντελής Βούλγαρης

Καλοκαίρι 1922. Ο φωτογράφος Νόρμαν Χάρρις και η Νίκη ταξιδεύουν στο ίδιο καράβι για την Αμερική. Ο Νόρμαν στην πρώτη θέση, η Νίκη στην τρίτη μαζί με άλλες 700 νύφες. Ολες κουβαλούν τη φωτογραφία ενός άγνωστου γαμπρού και το νυφικό τους στο βαλιτσάκι τους. Μια από τις πιο πετυχημένες και δυνατές κινηματογραφικές στιγμές του Παντελή Βούλγαρη που αγαπήθηκε πολύ.

Από 29 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Το Τελευταίο Σημείωμα

Παντελής Βούλγαρης

Μετά την επιτυχία της «Μικράς Αγγλίας» ο Παντελής Βούλγαρης συνεχίζει να καταγράφει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και Ιστορία, με μια από τις πιο γνωστές σελίδες της. Ένα τραγικό, βαθιά πολιτικό ιστορικό δράμα, με σενάριο από την Ιωάννα Καρυστιάνη και πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Κωνσταντίνου.

Από 29 Νοεμβρίου στο Cinobo.

New in Cinobo

Ηρωικά Χαμένοι (Heroic Losers)

Σεμπάστιαν Μπόρενζταϊν

Ο σπουδαίος Ρικάρντο Νταρίν πρωταγωνιστεί σε αυτή την ξεσηκωτική ιστορία εργατικής αλληλεγγύης, που με τους αξιαγάπητους χαρακτήρες της και το πηγαίο χιούμορ μας θυμίζει ότι όταν οι θεσμοί μας απογοητεύουν, έχουμε μόνο ο ένας τον άλλον.

Από 1 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Δεν Υπάρχει Κακό (There is No Evil)

Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Χρυσή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου και απαγορευμένη στο Ιράν, η ταινία-δυναμίτης του Μοχάμαντ Ρασούλοφ, που οδήγησε αναπόφευκτα στη φυλάκιση του σκηνοθέτη, είναι ένα καταιγιστικό δράμα πολιτικής καταγγελίας που αναζητά την ανθρωπιά.

Από 7 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Όλα για τη μητέρα μου (All About my Mother)

Πέδρο Αλμοδοβάρ

Μια ανύπαντρη μητέρα βλέπει το μοναχογιό της να πεθαίνει ανήμερα των 17ων γενεθλίων του, στην προσπάθειά του να πάρει αυτόγραφο από μια ηθοποιό. Εξαιτίας της οδυνηρής απώλειας, η γυναίκα αποφασίζει να εντοπίσει τον πατέρα του παιδιού, επιλογή που ανοίγει το δρόμο για μια υπαρξιακή οδύσσεια.

Από 8 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Femicidio

Νίνα Μαρία Πασχαλίδου

Μια επιζήσασα άγριας δολοφονικής επίθεσης από τον σύντροφό της στην Ιταλία, δίνει την αφορμή στη Νίνα Μαρία Πασχαλίδου να κάνει ένα θαρραλέο ντοκιμαντέρ, που καθιστά σαφή την απόλυτη αναγκαιότητα της νομικής κατοχύρωσης του όρου «γυναικοκτονία».

Από 14 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Ο Άντρας στο Υπόγειο (Man in the Basement)

Φιλίπ Λε Γκε

Στην αρχή, δεν ενοχλούσε κανέναν… Ο σκηνοθέτης του «Οι Γυναίκες του Τελευταίου Ορόφου» παραδίδει ένα υποδειγματικό θρίλερ ανατριχιαστικών κοινωνικών προεκτάσεων, με τον καθηλωτικό Φρανσουά Κλουζέ («Οι Άθικτοι») απέναντι από τους Ζερεμί Ρενιέ και Μπερενίς Μπεζό.

Από 15 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Η Ομορφιά της Ύπαρξης (About Endlessness)

Ρόι Άντερσον

Το μοναδικό σκηνοθετικό όραμα του Ρόι Άντερσον αποκρυσταλλώνεται σε μια ακόμα δημιουργία μοναδικής αισθητικής ομορφιάς και γλυκόπικρου σουρρεαλισμού, που χάρισε δικαίως στον μεγάλο Σουηδό σκηνοθέτη το Αργυρό Λιοντάρι Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο φεστιβάλ της Βενετίας το 2019.

Από 21 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Το Τέλος της Βίας (The End of Violence)

Βιμ Βέντερς

Συνδυάζοντας επιρροές από την κακοφωνία βίας του Χόλιγουντ μέχρι την ζωγραφική και τη μουσική, ο Βιμ Βέντερς δημιουργεί ένα αξέχαστο καλτ ‘90s φιλμ που παραμένει αταξινόμητο και εν μέρει προφητικό. Πρωταγωνιστούν Γκάμπριελ Μπερν, Μπιλ Πούλμαν και Άντι ΜακΝτάουελ.

Από 22 Νοεμβρίου στο Cinobo.

Το Σκάκι του Ανέμου (Chess of the Wind)

Μοχάμαντ Ρέζα Ασλάνι

Λησμονημένο για χρόνια και απαγορευμένο από το ισλαμικό καθεστώς, αυτό το διαμάντι του ιρανικού νέου κύματος αποκαλύπτει μια υπνωτικά στυλιζαρισμένη ταινία μυστηρίου κι εποχής, που συνδυάζει τον Κιούμπρικ, τον Παρατζάνοφ, τον γοτθικό τρόμο και την περσική παράδοση.

Από 28 Νοεμβρίου στο Cinobo.