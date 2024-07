Μην αρχίζεις τη μουρμούρα: Συγκίνηση στο φινάλε της σειράς μετά από 11 χρόνια

Μετά από 11 χρόνια, η λατρεμένη κωμική σειρά του Alpha «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», έριξε αυλαία. Χθες το βράδυ (14.07.2024) παίχτηκε και το τελευταίο επεισόδιο, με τη Βούλα να επιστρέφει στη σειρά, λες και δεν πέθανε ποτέ.

Ο σουρεάλ τρόπος που αποφάσισαν οι σεναριογράφοι να βάλουν τέλος στο «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», προκάλεσε τη συγκίνηση των τηλεθεατών, που ξεκίνησαν αμέσως τα tweets, σχολιάζοντας τα όσα έβλεπαν να συμβαίνουν στην κωμική σειρά.

Τη στιγμή που ο Ηλίας έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Τούλα, και περίμενε με ανυπομονησία την απάντησή της, ήρθαν τα πάνω – κάτω μέσα σε δευτερόλεπτα. Και αυτό γιατί οι πρωταγωνιστές των άλλων ιστοριών ήταν έτοιμοι να φύγουν είτε για διακοπές είτε για μετανάστευση.

Και εκεί ξεκινούν οι σκηνές που μπλέχτηκαν ανάμεσα στην φαντασία και την πραγματικότητα…

Στο ένα πλάνο βρίσκεται ο Μηνάς που λέει «φύγαμε» στον Βαγγέλη και στη Βούλα η οποία ζωντάνεψε ξαφνικά, και στο επόμενο πλάνο βρέθηκαν να παίρνουν μαζί τους τον Μπάμπη, την Ξένια μαζί με την κόρη και το εγγονάκι τους.

Δευτερόλεπτα αργότερα, όλη η παρέα μεταφέρεται στο διπλανό πλατό για να πάρουν μαζί τους τη Ζωή και τον Φάνη. Διασχίζοντας όλο τον χώρο που γίνονται τα γυρίσματα όλα αυτά τα χρόνια, κατέληξαν στο σαλόνι του σπιτιού του κυρ Ηλία.

«Τι θα γίνει; Θα μου πεις; Θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο; Μούσια έβγαλα μέχρι να απαντήσεις», είπε ο Ηλίας, με την Τούλα να απαντά: «Ωραία, εντάξει! Θρησκευτικό αλλά πρέπει να βρω και το νυφικό».

Ωραίο το φινάλε μίας από τις μακροβιότερες & πιο αγαπημένες κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης ❤️ .

Happy end για όλα τα ζευγάρια με αποκορύφωμα την επανασύνδεση Μηνά-Βούλας 🥹.

Μακάρι να είχαμε δει & κάποια από τα παλιά ζευγάρια που αγαπήσαμε.

THE END OF AN ERA 🥲. #Mourmoura pic.twitter.com/jRnRfBTLvU