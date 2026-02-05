Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Δημήτρης, Νίκος κι Ηρακλής συλλαμβάνονται φορώντας στολές λαχανικών

Εξελίξεις και απίστευτο γέλιο στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00 το βράδυ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 3: «Οι άντρες δεν κλαίνε» – Ο Δημήτρης, ο Νίκος κι ο Ηρακλής συλλαμβάνονται κι οδηγούνται στο τμήμα με τις στολές λαχανικών που φορούσαν για την χορογραφία της παιδικής γιορτής και δυστυχώς ο μόνος που μπορεί να τους βγάλει από μέσα είναι η Βιργινία. Ο Νίκος τρέχει να προλάβει το ραντεβού με τη Στέλλα στην κλινική γονιμότητας, ο Δημήτρης την Κατερίνα, τη μητέρα του Βίκτωρα, που ο ντετέκτιβ έχει εντοπίσει σε μια καφετερία να πίνει καφέ κι ο Ηρακλής να βρει τα πεθερικά του ελπίζοντας ότι θα τον αφήσουν να ξαναπάρει τον Στέλιο σπίτι του.

Όταν όμως οι προσπάθειες του αντιμετωπίζουν πόρτες ερμητικά κλειστές, αναγκάζεται να ζητήσει βοήθεια από την Τζένη. Ταυτόχρονα, ο Νίκος φοβάται ότι η Σοφία θα πει την αλήθεια στη Στέλλα για την γιορτή στο νηπιαγωγείο κι ο Δημήτρης αναγκάζεται να πάρει τον Βίκτωρα στη δουλειά, προσπαθώντας να τον κρύψει από την Παυλίνα και τους άλλους συναδέλφους του, με απρόσμενα αποτελέσματα.

Επεισόδιο 4: «Ο ελέφαντας στο δωμάτιο» – Ο Στέλιος, ο Βίκτωρας κι η Σοφία ξεκινάνε να γράψουν ένα γράμμα στην Τζένη τη δικηγόρο, ζητώντας της να αναλάβει τον Ηρακλή για να ξαναενώσει τον Στέλιο με τον πατέρα του. Ο Νίκος προσπαθεί να βρει τρόπο να κλείσει νέο ραντεβού με τον Αμερικάνο γιατρό στην κλινική γονιμότητας για να σώσει τη σχέση του με τη Στέλλα. Όταν ζητάει τη βοήθεια του τετραπέρατου Δημήτρη, οι δυο μπαμπάδες αποφασίζουν να στήσουν μια απίθανη «κομπίνα» που ίσως εξασφαλίσει στον Νίκο το ραντεβού με τον γιατρό που κανείς δεν μπορεί να δει.

Ο Ηρακλής επιμένει να μπει να δει τον Στέλιο στο νηπιαγωγείο, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τη Βιργινία που δεσμεύεται από τη δικαστική απόφαση. Οι περιπέτειες του Δημήτρη με την πατρότητα επηρεάζουν την απόδοση του στην εταιρεία και η Παυλίνα τον πιέζει όλο και περισσότερο ενώ η Ελένη υποψιάζεται ότι ίσως ο Δημήτρης δεν είναι πατέρας του Βίκτωρα και του ζητάει να της πει όλη την αλήθεια. Μια λάθος συνεννόηση οδηγεί τη Βιργινία να επισκεφτεί το σπίτι της Στέλλας και του Νίκου για πρώτη φορά.

Συντελεστές

Ελληνική οικογενειακή σειρά 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media