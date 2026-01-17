Media

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Λίγα λόγια για τη νέα σειρά του Alpha – Δείτε βίντεο από τα backstage

Οι τρεις πρωταγωνιστές της νέας σειράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης, απολαμβάνουν τους ρόλους τους ως μπαμπάδες και οι ατάκες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους συνεχίζονται ακόμη και όταν οι κάμερες κλείνουν
Μιχάλης Βαλάσογλου - Αναστάσης Ροϊλος - Βασίλης Μηλιώνης
Μιχάλης Βαλάσογλου - Αναστάσης Ροϊλος - Βασίλης Μηλιώνης

Τα γυρίσματα της νέας σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη θετική ενέργεια και τα διασκεδαστικά πειράγματα μεταξύ των συντελεστών να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Οι τρεις πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ» -Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης- απολαμβάνουν τους ρόλους τους ως μπαμπάδες και οι ατάκες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους συνεχίζονται ακόμη και όταν οι κάμερες κλείνουν. Φυσικά δεν λείπουν και οι μικρές backstage στιγμές που θυμίζουν παρέα και όχι απλώς συνεργασία.

Η προετοιμασία της σειράς, την οποία θα απολαύσουμε πολύ σύντομα στον Alpha, εξελίσσεται σε κλίμα ομαδικότητας, με όλους να δουλεύουν με ενθουσιασμό και καλή διάθεση, βάζοντας τα καλύτερα θεμέλια για όσα θα δούμε στη μικρή οθόνη.

Αναστάσης Ροϊλός
Αναστάσης Ροϊλός
mpampa sagapw
Μιχάλης Βαλάσογλου
 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alpha TV (@alphatv)

Λίγα λόγια για τη σειρά

Τρεις ξεχωριστοί μπαμπάδες, o Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής συναντώνται κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου που αφήνουν τα παιδιά τους, κι αρχίζουν να γίνονται φίλοι και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα».

Βασίλης Μηλιώνης - Ελένη Σακκά
Βασίλης Μηλιώνης – Ελένη Σακκά

Ο Νίκος, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες, αυτή που έφτιαξε με την πρώην γυναίκα του την Βιργινία κι αυτή που προσπαθεί να αρχίσει με τη νεαρή γυναίκα που ερωτεύτηκε την Στέλλα. Ο Δημήτρης, ένας γοητευτικός εργένης, γίνεται μπαμπάς ξαφνικά, όταν μία πρώην ερωμένη του, αφήνει στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους.

Βασίλης Μηλιώνης - Θεόβη Στύλλου - Μιχάλης Βαλάσογλου
Βασίλης Μηλιώνης – Θεόβη Στύλλου – Μιχάλης Βαλάσογλου

Ο Ηρακλής, χήρος πριν τα 30 του, μεγαλώνει με αγάπη το γιο του Στέλιο κι είναι έτοιμος να αγωνιστεί ενάντια στον σκληρό παππού του μικρού που διεκδικεί την κηδεμονία του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
152
110
71
65
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo