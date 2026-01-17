Μπαμπά σ’ αγαπώ: Λίγα λόγια για τη νέα σειρά του Alpha – Δείτε βίντεο από τα backstage

Τα γυρίσματα της νέας σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη θετική ενέργεια και τα διασκεδαστικά πειράγματα μεταξύ των συντελεστών να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Οι τρεις πρωταγωνιστές της νέας σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ» -Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης- απολαμβάνουν τους ρόλους τους ως μπαμπάδες και οι ατάκες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους συνεχίζονται ακόμη και όταν οι κάμερες κλείνουν. Φυσικά δεν λείπουν και οι μικρές backstage στιγμές που θυμίζουν παρέα και όχι απλώς συνεργασία.

Η προετοιμασία της σειράς, την οποία θα απολαύσουμε πολύ σύντομα στον Alpha, εξελίσσεται σε κλίμα ομαδικότητας, με όλους να δουλεύουν με ενθουσιασμό και καλή διάθεση, βάζοντας τα καλύτερα θεμέλια για όσα θα δούμε στη μικρή οθόνη.

Λίγα λόγια για τη σειρά

Τρεις ξεχωριστοί μπαμπάδες, o Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής συναντώνται κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου που αφήνουν τα παιδιά τους, κι αρχίζουν να γίνονται φίλοι και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα».

Ο Νίκος, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες, αυτή που έφτιαξε με την πρώην γυναίκα του την Βιργινία κι αυτή που προσπαθεί να αρχίσει με τη νεαρή γυναίκα που ερωτεύτηκε την Στέλλα. Ο Δημήτρης, ένας γοητευτικός εργένης, γίνεται μπαμπάς ξαφνικά, όταν μία πρώην ερωμένη του, αφήνει στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους.

Ο Ηρακλής, χήρος πριν τα 30 του, μεγαλώνει με αγάπη το γιο του Στέλιο κι είναι έτοιμος να αγωνιστεί ενάντια στον σκληρό παππού του μικρού που διεκδικεί την κηδεμονία του.