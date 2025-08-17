Να μ’ αγαπάς: Ελισάβετ Μουτάφη και Μέγκι Σούλι μιλούν για τους ρόλους τους στη νέα καθημερινή σειρά του Alpha

Σε τροχιά παραγωγής βρίσκεται η νέα καθημερινή δραματική σειρά του ALPHA, που έχει τίτλο «Να μ’ αγαπάς» και ακόμα δύο από τους πρωταγωνιστές της μιλούν για όσα πρόκειται να δούμε σε λίγο καιρό στις οθόνες μας.

Μετά τον Στάθη Σταμουλακάτο, τη Στεφανή Καπετανίδη, τη Μαρίλια Μητρούση και τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ, η Ελισάβετ Μουτάφη και η Μέγκι Σούλι μιλούν για τους ρόλους τους στο νέο σίριαλ του ALPHA. Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» πρόκειται να ξεκινήσει να προβάλλεται το φθινόπωρο και μέρος των γυρισμάτων έχουν πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται δύο δίδυμα αδέρφια που εγκαταλείφθηκαν πριν από 27 χρόνια, τα οποία είναι αποφασισμένα να πάρουν πίσω ό,τι τους ανήκει και μια οικογένεια που βλέπει το παρελθόν να επιστρέφει, φέρνοντας στο φως μυστικά ικανά να καταστρέψουν τα πάντα. Η Ελισάβετ Μουτάφη, που υποδύεται την Σοφία και η Μέγκι Σούλι που υποδύεται την Άννα, κόρη της Σοφίας, μάς μιλούν για τη συνεργασία αυτή.

Η Ελισάβετ Μουτάφη μιλώντας για το ρόλο της, αποκαλύπτει: «Το “Να μ’ αγαπάς” είναι μια ωραία σειρά που θα είναι κάθε μέρα στους δέκτες μας και έχει τα πάντα! Έχει έρωτες, πόνο, χαρά, πονηριές, τα πάντα!

Είναι υπερπαραγωγή, όσον αφορά στις σκηνές και τον τρόπο που γυρίζονται, όχι μόνο στο Ναύπλιο, αλλά και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εγώ φέτος είμαι πολύ χαρούμενη, πέρα από το γεγονός ότι συνεργάζομαι πάλι με τον Alpha και τη συγκεκριμένη παραγωγή, αλλά γιατί κάνω ένα ρόλο που δεν με έχει ξαναδεί ο κόσμος.

Υποδύομαι την Σοφία, την ξαδέρφη του Θεόφιλου Καλλιγά, η οποία έχει και μια κόρη, την Άννα. Ο ρόλος μου έχει να κάνει με το παρελθόν που κρύβει πολλά και θα «ξεσκεπάσω» επίσης πολλά. Είναι έκπληξη και για μένα η ηρωίδα αυτή που υποδύομαι».

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που συμμετέχω σ’ αυτή τη σειρά. Είναι η πρώτη φορά που κάνω γυρίσματα εκτός Αθηνών και αγαπώ ιδιαίτερα το Ναύπλιο γιατί έχω φοιτήσει εδώ», μας λέει αρχικά η Μέγκι Σούλι.

«Υποδύομαι την Άννα, την κόρη της Σοφίας. Αυτό το πλάσμα είναι ένα κορίτσι που δεν έχει αγαπηθεί από τους γονείς της και στην πορεία αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις με τους ανθρώπους που θα έχει γύρω της», δήλωσε ακόμα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.