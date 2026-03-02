Media

Ναταλία Αργυράκη: Ήταν ταραχώδης η κατάσταση μέχρι τώρα στην εκπομπή αλλά εγώ πάω χαρούμενη

«Κουράστηκα να ακούω ανθρώπους να μιλούν για το πώς αισθάνομαι εγώ που είμαι σε αυτή την εκπομπή, το θεωρώ αδιάκριτο»
Ναταλία Αργυράκη
Ναταλία Αργυράκη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Έμαθα για την αλλαγή της εκπομπής το ίδιο πρωί, τελευταία στιγμή» ανέφερε μεταξύ άλλων η Ναταλία Αργυράκη.

Συνέντευξη στην εκπομπή “Breakfast@star” και τη Λιλή Πυράκη παραχώρησε η Ναταλία Αργυράκη. Η δημοσιογράφος μίλησε για τα podcast που κάνει, αλλά και για τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Το ‘χουμε».

«Αγαπώ τα podcast που κάνω και τα ευχαριστιέμαι πάρα πολύ», είπε αρχικά η Ναταλία Αργυράκη.

Η Ναταλία Αργυράκη είπε στη συνέχεια: «Ήταν ταραχώδης η κατάσταση μέχρι τώρα στην εκπομπή, αλλά εγώ πάω χαρούμενη. Έμαθα για την αλλαγή της εκπομπής το ίδιο πρωί, τελευταία στιγμή. Είμαστε όλοι επαγγελματίες και θα σεβαστούμε την όποια απόφαση του καναλιού, η ομάδα είναι ενωμένη.

Η εκπομπή ήταν εύκολος στόχος. Από την αρχή η μόνιμη συζήτηση ήταν η τηλεθέαση, τα πρόσωπα… Κουράστηκα να ακούω ανθρώπους να μιλούν για το πώς αισθάνομαι εγώ που είμαι σε αυτή την εκπομπή, το θεωρώ αδιάκριτο. Νόμιζαν ότι έκανα αυτή τη μετακίνηση επειδή σκεφτόμουν την τηλεθέαση. Το θεωρώ ρηχό και άκομψο για τη Ναταλία Γερμανού και τον Κώστα Τσουρό».

