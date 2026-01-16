Ναταλία Γερμανού: Σοκαρίστηκα με τις δηλώσεις πρώην συνεργατών μου, δεν είχα δείγμα ότι δεν περνούσαν καλά

Η Ναταλία Γερμανού είναι μία από τις πιο αγαπημένες παρουσιάστριας της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσία δεκαετιών στην ψυχαγωγία. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει συνεργαστεί με πολλούς δημοσιογράφους και παρουσιαστές και με τους περισσότερους διατηρεί ακόμα και σήμερα άψογες σχέσεις.

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», που μεταδίδεται τα Σαββατοκύριακα στον ALPHA έδωσε μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο zappit.gr και στον Γιώργο Σκρομπόλα. Μάλιστα, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε σε όσα έχουν ειπωθεί για εκείνη το τελευταίο διάστημα από πρώην συνεργάτες της.

Ολόκληρη τη συνέντευξη της Ναταλίας Γερμανού θα είναι διαθέσιμη σήμερα, Παρασκευή (16.01.2026), στις 19:00, στο zappit.gr και στο κανάλι του zappit στο YouTube.

Η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι αυστηρή ως συνεργάτης, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να γίνει σωστά η δουλειά της. Επίσης, επισήμανε ότι δεν είναι κακότροπη και αγενής, αλλά πρώτη στην πλάκα και τον χαβαλέ.

«Είμαι πολύ απαιτητική συνεργάτης, είμαι πάρα πολύ απαιτητική, με την έννοια όμως ότι πρόσεξε, δεν είμαι καθόλου κακότροπη, δεν είμαι καθόλου αγενής. Είμαι πρώτη στην πλάκα, πρώτη στο χαβαλέ, αλλά η δουλειά θέλω να γίνεται.

Κι επειδή την κάνω εγώ πρώτη απ’ όλους. Σου είπα ότι πέρασα όλες μου τις γιορτές ψάχνοντας στήλες, ιδέες, αλλαγές, να λέω “μήπως να κάνουμε αυτό; μήπως να κάνουμε εκείνο;” και έχω την ίδια παράκληση, όχι απαίτηση, και από τους συνεργάτες μου. Να δουλέψουμε βρε παιδιά, δηλαδή να την κάνουμε την εκπομπή αυτή καλύτερη», τόνισε.

Παράλληλα, η Ναταλία Γερμανού ερωτήθηκε για σχόλια, δηλώσεις έχουν κάνει πρώην συνεργάτες της για εκείνη και την έχουν στενοχωρήσει.

«Σοκαρίστηκα περισσότερο. Όχι στεναχωρήθηκα. Δηλαδή μου ήρθανε λίγο σαν να έφαγα έναν κουβά με παγωμένο νερό στο κεφάλι. Δεν τα περίμενα. Γιατί δεν είχα κανένα δείγμα (σ.σ. ότι δεν περνούσαν καλά)», δήλωσε η γνωστή παρουσιάστρια

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώην συνεργάτες της Ναταλίας Γερμανού που έχουν μιλήσει για εκείνη πρόσφατα ήταν ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Εβελίνα Νικόλιζα.