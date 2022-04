Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί όλη η Ελλάδα την υπόθεση του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα, που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε τρία χρόνια. Η εκπομπή της «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη που καλύπτει εδώ και εβδομάδες την υπόθεση προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις την Παρασκευή (2.4.2022) με την εκπομπή να σπάει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, το «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη έφτασε μέχρι το 61,3% και κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, από όλα τα προγράμματα, όλων των τηλεοπτικών σταθμών.

Με ποσοστό 51,9% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 47% στο σύνολο κοινού το «Φως στο Τούνελ» ήταν η απόλυτη επιλογή των τηλεθεατών. Σε τέταρτο, μάλιστα, η εκπομπή έφτασε μέχρι το 61,3%, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σημειώνεται πως η εκπομπή είχε γίνει trend πριν καν ξεκινήσει στο Twitter, ενώ γρήγορα σκαρφάλωσε στην κορυφή των trends.

