Νίκη Λυμπεράκη: Οι πολιτικοί δίνουν συνέντευξη με στόχο να μην πουν αυτά που θα τους έφερναν σε δύσκολη θέση

Η Νίκη Λυμπεράκη έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στη νέα της εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» που κάνει απόψε Σάββατο (18.04.2026) πρεμιέρα στο MEGA, στις 20:50, με καλεσμένη την Μάρω Κοντού.

Η γνωστή δημοσιογράφος ήταν καλεσμένη το πρωί του Σαββάτου στο «Χαμογέλα και πάλι» και αναφέρθηκε τόσο στα όσα θα δούμε στο νέο της πρότζεκτ όσο και στο τι προσέχει όταν παίρνει συνεντεύξεις. Παράλληλα, η Νίκη Λυμπεράκη τόνισε ότι στη νέα της εκπομπή θα δούμε πρόσωπα από όλους τους χώρους.

«Είναι ένα πρότζεκτ που το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ όσοι το τρέχουμε. Το δουλεύουμε πολλούς μήνες, από τον περασμένο Οκτώβριο. Είναι μία προσέγγιση τόσο τρυφερή και διαφορετική απ’ ότι έχω κάνει, που εύχομαι να το εισπράξει ο κόσμος», δήλωσε αρχικά για την εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;».

«Θα δούμε πρόσωπα από πολλούς χώρους. Είναι καλλιτέχνες, είναι αθλητές, είναι συγγραφείς… νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να είναι πολύ συλλεκτικό. Κατά το δυνατόν», είπε ακόμα.

«Το πρότζεκτ αυτό μας έχει δελεάσει, γιατί έφερε στην επιφάνεια ιστορίες που δεν έχεις ακούσει. Είναι ο τρόπος που αφηγούνται, δεν είναι μόνο οι ιστορίες. Ελπίζω να το αγαπήσει ο κόσμος», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Όταν είμαστε μπροστά σε μία κάμερα ή ένα μικρόφωνο αυτοσκηνοθετούμαστε. Όχι ότι λέμε ψέματα, αλλά προσέχουμε πως είμαστε. Άρα, εκ των πραγμάτων, μπαίνεις σε ένα πλαίσιο. Είναι προφανές ότι οι πολιτικοί έχουν ένα τρόπο να στρογγυλεύουν τα πράγματα ή να αλλάζουν τα θέματα. Υπάρχει ένα σετ φράσεων που τους μαθαίνουν οι επικοινωνιολόγοι. Η συνθήκη με έναν καλλιτέχνη δεν είναι να πάμε αλλού την κουβέντα, οπότε είναι διαφορετικό το πλαίσιο, δεν συγκρίνεται».

Επίσης, η Νίκη Λυμπεράκη αναφέρθηκε με λόγια θαυμασμού στην πρώτη καλεσμένη της, τη Μάρω Κοντού, ενώ παράλληλα δήλωσε υπέρ της απαγόρευσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

«Ο πολιτικός έρχεται σε μια συνέντευξη με στόχο να πει την ατζέντα του και να μην πει αυτά που θα τον έφερναν σε δύσκολη θέση. Νομίζω ότι η συνθήκη με έναν καλλιτέχνη, σε μία τέτοια φάση σαν τη σημερινή, δεν είναι να αποφύγουμε την ερώτηση ή να πάμε αλλού την κουβέντα. Οπότε, είναι διαφορετικό το πλαίσιο, δε συγκρίνονται», δήλωσε στη συνέχεια.

«Έχω βαρεθεί να το ακούω ότι η συνέντευξη με τον Νίκο Καρβέλα έχει γίνει viral», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

Αμέσως μετά εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο παίρνει συνεντεύξεις από πολιτικούς και καλλιτέχνες.

«Με τον πολιτικό έχεις μία ατζέντα, έχεις θέματα συγκεκριμένα, πρέπει να πιέσεις, πρέπει να διακόψεις… Πρέπει πολλές φορές να το κάνεις άκομψα, γιατί δεν γίνεται… Πρέπει να διαχειριστείς τον χρόνο και να επιμείνεις σε ένα ερώτημα. Με έναν άνθρωπο, ας πούμε, έναν καλλιτέχνη, εγώ δεν έχω κάποια ατζέντα. Παρά μόνο να του δοθεί ο χώρος να φανεί ποιος είναι, πώς σκέφτεται, τι θέλει να πει. Και εννοείται ρε παιδιά, ότι όταν κάνεις μια συνέντευξη, αν κάτι θες να πεις, πρέπει να το πεις. Αν έχεις την ανάγκη να διαχωρίσεις τη θέση σου από κάτι που ακούς το κάνεις, κι εσείς δεν το κάνετε;», είπε χαρακτηριστικά η Νίκη Λυμπεράκη.

Όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, η Νίκη Λυμπεράκη σχολίασε: «Δεν γίνεται να μην ξέρει τον Ντίλιαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μια υπόθεση δυσώδης και σκοτεινή, που ακουμπά τον πυρήνα του κράτους και δεν θάφτηκε παρά τις συντονισμένες προσπάθειες από πάρα πολλές πλευρές. Το ότι υπάρχει είναι αποτέλεσμα άξιων συναδέλφων, που δεν κάμφθηκαν».