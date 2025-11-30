Nova: Νέες καθηλωτικές σειρές στο Novacinema4 – Διαθέσιμα τα επεισόδια για «Outlander: Blood of My Blood​»

Με νέες σειρές που καθηλώνουν, η Nova αποχαιρετά τον Νοέμβριο. Στο Novacinema4 ήρθαν η ρομαντική δραματική σειρά «Outlander: Blood of My Blood​», η σειρά μυστηρίου – θρίλερ «The Hunting Wives» και η δραματική σειρά «Those who Lived».

Στις οθόνες μας, μέσω της Nova και η 3η σεζόν της σειράς «Professor T». Την ίδια στιγμή, οι λάτρεις του Novacinema4 θα μπορούν να απολαύσουν και τις σειρές «Rocco Schiavone season 6», «Law & Order season 4» με κάθε νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη στις 21:00, «Twisted Metal season 2», (νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη στις 22:00), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «This City is Ours» (κάθε Παρασκευή στις 22:00) και «The Demon’s Fall» (κάθε Σάββατο στις 22:00).

«The Hunting Wives»

Σειρά θρίλερ – μυστηρίου

Νέο επεισόδιο κάθε Κυριακή στις 22:00

Ένας κλειστός κύκλος φιλενάδων. Μια σαγηνευτική γυναίκα. Ένας δρόμος ζήλιας, θανάσιμης υποψίας και φόνου.

Πρωταγωνιστούν: Malin Akerman, Brittany Snow, Dermot Mulroney, Jaime Ray Newman

«Outlander: Blood of My Blood»

Ρομαντική δραματική σειρά

Νέο επεισόδιο κάθε Πέμπτη στις 22:00

Από τα κατεστραμμένα πεδία μάχης του Α’ ΠΠ μέχρι τα απέραντα Χάιλαντς της Σκωτίας του 18ου αιώνα, δύο ερωτικές ιστορίες γεμάτες αφοσίωση, πάθος και επιθυμία, καθώς τα νεαρά ζευγάρια αψηφούν τις δυνάμεις που επιδιώκουν να τα χωρίσουν.

Πρωταγωνιστούν: Jamie Roy, Harriet Slater, Jeremy Irvine, Hermione Corfield

«Those who Lived»

Δραματική σειρά

Νέο επεισόδιο κάθε Τρίτη στις 22:00

Στις 13 Νοεμβρίου 2015, αντιμετώπισαν τους τρομοκράτες σε έναν στενό διάδρομο του Μπατακλάν. Αυτή είναι η ιστορία του πώς γνωρίστηκαν και του αγώνα τους να ξαναχτίσουν τις ζωές τους μαζί. Και να συνεχίσουν να ζουν.

Πρωταγωνιστούν: Benjamin Lavernhe, Alix Poisson, Antoine Reinartz, Felix Moati

«Professor T»

3ος κύκλος

Αστυνομική σειρά

Νέο επεισόδιο κάθε Δευτέρα στις 21:00

Ο Καθηγητής βρίσκεται στη φυλακή και πρέπει να βρει τρόπο να ανακτήσει τη ζωή και τη δουλειά του. Η Αστυνομία τον χρειάζεται για να λύσει μερικά δύσκολα και συναρπαστικά εγκλήματα.

