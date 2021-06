Ο Ντουέιν Τζόνσον σε νέες περιπέτειες! Είναι ο παραγωγός σειράς ντοκιμαντέρ για τα θεματικά πάρκα της Disney με τίτλο «Behind the Attraction».

Ο Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά του Jungle Cruise, είναι εκτελεστικός παραγωγός της σειράς ντοκιμαντέρ μέσω της Seven Bucks Productions, της εταιρείας που έχει δημιουργήσει μαζί με τον Ντάνι Γκαρσία.

Ο Μπράιαν Βολκ Βάις, δημιουργός των ταινιών Toys That Made Us και The Movies That Made Us θα σκηνοθετήσει τη σειρά 10 επεισοδίων. Η Πάτζετ Μπρούστερ έχει αναλάβει τον ρόλο της αφηγήτριας.

Η σειρά «Behind the Attraction» περιγράφει 10 διάσημα θεματικά πάρκα της Disney από το πώς επινοήθηκαν από τη Walt Disney Imagineering, (τη δημιουργική δύναμη πίσω από τις εμπειρίες της Disney) και το πώς εξελίχθηκαν με την πάροδο των δεκαετιών.

Ντουέιν Τζόνσον: Ο «The Rock» αλλιώς

Στα επεισόδια θα παρουσιαστούν τα αξιοθέατα ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων, Space Mountain, Jungle Cruise, Haunted Mansion, Star Tours, The Twilight Zone Tower of Terror, The Castles, Disneyland Hotel, Hall of Presidents and Trains, Trams και Monorails.

Τα επεισόδια καλύπτουν την ιστορία των θεματικών πάρκων της Disney από τη δεκαετία του 1950, συμπεριλαμβανομένων των Star Wars και Marvel, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν.

Η εταιρεία Nacelle υπόσχεται άγνωστα στιγμιότυπα και σπάνιες συνεντεύξεις με τον ίδιο τον Ουόλτ Ντίσνεϊ.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ