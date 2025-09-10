Ο Δημήτρης Μαρέδης περιέγραψε το παρασκήνιο της συνάντησής του με τη Ζέττα Μακρή: «Ήμασταν φίλοι, κάναμε παρέα»

Ο Δημήτρης Μαρέδης μίλησε στην εκπομπή «Power Talk» και αναφέρθηκε στην σχέση που είχε με την Ζέττα Μακρή αλλά και στην πρωτόδικη καταδίκη του για απόπειρα εκβίασής της.

Ο δημοσιογράφος ήταν καλεσμένος της Τατιάνας Στεφανίδου το απόγευμα της Τετάρτης (10.09.2025) και αποκάλυψε το παρασκήνιο της συνάντησής τους λίγο πριν εκείνος συλληφθεί για απόπειρα εκβίασης. Μάλιστα, ο Δημήτρης Μαρέδης τόνισε αρχικά ότι εκείνος και η Ζέττα Μακρή ήταν φίλοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με τη Ζέττα ήμασταν φίλοι, κάναμε παρέα. Είχα πει ότι την είχα σαν μάνα μου, το εννοούσα. Έχει την ηλικία της μητέρας μου, οπότε πρακτικά δεν μπορούσα να τη βλέπω κι αλλιώς. Άκουγα τις συμβουλές της, επικοινωνούσαμε τακτικά και είχαμε μία μόνιμη συνεργασία για τα ΜΜΕ τα οποία έχω.

Οι πολιτικοί κάποιες φορές θέλουν τους δημοσιογράφους να χρησιμοποιούν λιβάνι αντί για μελάνι και να χρησιμοποιούν δηλητήριο για του πολιτικούς αντιπάλους τους. Όταν αυτό δεν γίνεται, χρησιμοποιούν άλλους τρόπους για να το κάνουν. Αυτά είναι γνωστά στην πιάτσα», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Τι άλλαξε στη σχέση μας; Άλλαξε ότι κάναμε τη δουλειά μας, όπως την κάναμε πάντα. Η κυρία Μακρή, όπως η ίδια είπε, είχε μια προνομιακή σχέση με τα ΜΜΕ, είχε μια προνομιακή σχέση μαζί μου. Πάντα ασκούσαμε κριτική, όμως η πολιτική δεν είναι μια ευθεία. Έχει και στροφές. Έχει καλές, έχει και κακές στιγμές», πρόσθεσε.

«Οφείλουμε να δημοσιεύουμε όποιο δελτίο τύπου αφορά ειδικά την περιοχή μας, ένα πολιτικό πρόσωπο και ένα πολιτικό θέμα το οποίο έχει προκύψει; Θα κάνουμε τη δουλειά μας ή θα έρχονται οι πολιτικοί και θα λένε “αυτό μην το βάλεις”, “εκείνο θάψ’ το”, “εκείνο δεν είναι ωραίο” και άλλαξε φωτογραφία γιατί δεν είμαι όμορφη σ’ αυτή την φωτογραφία”. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε; Γίναμε δημοσιογράφοι για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με τους πολιτικούς;», είπε ακόμα ο Δημήτρης Μαρέδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συνάντηση μας προέκυψε μετά από πρωτοβουλία της κυρίας Μακρή. Η κα. Μακρή ήταν εκείνη που επικοινωνούσε μαζί μου, εγώ δεν έχω επικοινωνήσει τους τελευταίους μήνες καθόλου με την κυρία Μακρή. Επέλεξε, λοιπόν, να επικοινωνήσει μαζί μου, μέσω της γραμματέως της και η ίδια, για να με πιέσει να βρεθούμε. Τι ήθελε η κυρία Μακρή; Αυτό που υποψιαζόμουν. Να με πιέσει, να καταλάβει μάλλον, όπως η ίδια λέει, γιατί υπάρχουν “αρνητικά δημοσιεύματα», πρόσθεσε εν συνεχεία, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Μαρέδης στην καθημερινή εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ.

«Στον καφέ μου έλεγε ακατάληπτα πράγματα, σαν κάποιος να άκουγε», άρχισε να λέει ο δημοσίως και περιέγραψε πώς η Ζέττα Μακρή του έδωσε έναν φάκελο με χρήματα, αλλά και πώς αντέδρασε η Ζέττα Μακρή όταν της είπε ότι έκοψε παραστατικό για να μη θεωρηθούν «μαύρο χρήμα».

«Άφησε το φάκελο με τα χρήματα κι έφυγε», είπε ο Δημήτρης Μαρέδης στην Τατιάνα Στεφανίδου, τονίζοντάς της ότι δεν καταλάβαινε τη συμπεριφορά της γνωστής πολιτικού.