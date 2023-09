«Ο Γιατρός»: Η σειρά που βλέπει τη ζωή αλλιώς έρχεται από την Κυριακή (01.10.2023) στις 22:40 στον Alpha.

Η νέα σειρά του Alpha είναι εμπνευσμένη από αληθινή ιστορία. Ο «Γιατρός» είναι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, στην στην πιο συγκινητική ερμηνεία της ζωής του.

Ο Γιατρός: Απώλεια μνήμης, restart ζωής

Πώς είναι να διαγράφονται ξαφνικά κομμάτια της ταυτότητας κάποιου; Ας πούμε τα τελευταία δώδεκα χρόνια της ζωής του. Πώς μπορεί να ζει χωρίς αυτή τη μνήμη; Και πώς μπορεί να νιώθει μέσα του όταν δεν ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί όπου βρίσκεται; Την απώλεια της αίσθησης της μνήμης, ίσως και κατ’ επέκταση του εαυτού, αυτόν τον αποπροσανατολισμό έχει να διαχειριστεί «Ο Γιατρός», στο ομώνυμο ιατρικό δράμα το οποίο κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 01 Οκτωβρίου, στις 22:40, στον Alpha.

Πώς τον αντιμετωπίζουν οι γύρω του, οι συνάδελφοί του, η οικογένειά του; Ποιες αλήθειες του κρύβουν και πώς θα τις ανακαλύψει; Στην προσπάθειά του να ενώσει τα κομμάτια της ζωής του και να επουλώσει τα τραύματά του, η διαδρομή είναι επώδυνη για τον ίδιο αλλά συναρπαστική για όσους την παρακολουθούν.

Ανδρέας Βρεττός (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης)

Ο Ανδρέας Βρεττός εργαζόταν στο νοσοκομείο Παπανικολάου – ως διευθυντής της Παθολογικής κλινικής. Χωρισμένος από τη γυναίκα του Άννα (Δήμητρα Σιγάλα) και αποξενωμένος από την κόρη του Κέλλυ (Μαριέλλη Μανουδάκη), διατηρούσε μια κρυφή σχέση με την συνεργάτιδά του και δεξί του χέρι στο νοσοκομείο, Σοφία (Βασιλική Τρουφάκου). Έπειτα από μια απόπειρα δολοφονίας από τον πατέρα ενός ασθενούς, ο οποίος πέθανε στο νοσοκομείο, ο Ανδρέας ξυπνάει στο χειρουργείο ζωντανός αλλά έχοντας χάσει από τη μνήμη του τα τελευταία 12 χρόνια. Προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια του και επιστρέφει στο νοσοκομείο ως βοηθητικός γιατρός, χωρίς να έχει καμία εξουσία ή ελευθερία – βρίσκεται εκεί για να βοηθάει τους εκπαιδευόμενους γιατρούς. Σε αυτή τη φάση της ζωής του τον συναντάμε.

Άννα Γρηγοριάδη (Δήμητρα Σιγάλα)

Η Άννα, μια δυναμική γυναίκα που επιχειρεί να ισορροπήσει την επαγγελματική της πορεία με τις οικογενειακές και προσωπικές της ανάγκες, είναι πρώην σύζυγος του Ανδρέα (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) και διευθύντρια του νοσοκομείου. Η αμνησία του Ανδρέα και η «επανεκκίνησή του» δημιουργεί προβλήματα στην Άννα: αφενός γιατί μέσω του Ανδρέα ξαναζεί τον τραγικό χαμό του γιού της, αφετέρου επειδή ανακαλύπτει πως παρά τα τόσα χρόνια και ό,τι έγινε, τα συναισθήματά της για αυτόν παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση μεν αλλά ενεργά.

Σοφία Αλεξανδρή (Βασιλική Τρουφάκου)

Η Σοφία είναι γιατρός – παθολόγος, δουλεύει στο νοσοκομείο κι ήταν το δεξί χέρι του Ανδρέα, ενώ έχει σχέση μαζί του. Μετά τη δολοφονική απόπειρα και την αμνησία του Ανδρέα, η Σοφία δυσκολεύεται να αποδεχτεί πως ο άνθρωπος με τον οποίο είναι ερωτευμένη έχει διαγράψει τη σχέση τους, δεν την αναγνωρίζει καν. Επιχειρεί να βρεθεί κοντά του με κάθε ευκαιρία, την ίδια στιγμή, όμως, η προσπάθεια του Ανδρέα να ξαναενώσει την διαλυμένη του οικογένεια, την κάνει να νιώθει άσχημα -δεν θέλει να διαλύσει αυτό που εκείνος προσπαθεί να χτίσει.

Μιχάλης Καραγιάννης (Θάνος Λέκκας)

Ο Μιχάλης Καραγιάννης είναι γιατρός παθολόγος. Έκανε την ειδικότητά του στο νοσοκομείο, πριν ακόμα ο Ανδρέας γίνει διευθυντής. Μεγάλος λάτρης του γυναικείου φύλου και των μηχανών. Η προσωπική ζωή του θα τον οδηγήσει σε περίεργα μονοπάτια αλλά τελικά θα βρει το δρόμο για να κάνει το σωστό.

Μάρκος Μαλτεζάς (Αντώνης Μυριαγκός)

Παθολόγος – γιατρός στο νοσοκομείο και ανταγωνιστής του Ανδρέα για τη θέση του διευθυντή της Παθολογίας. Με τον Ανδρέα έχουν υπάρξει φίλοι, αλλά η διεκδίκηση της ίδιας θέσης και περισσότερο το γεγονός ότι ο Μάρκος γνωρίζει πως δεν έχει τα χαρισματικά χαρακτηριστικά και το ταλέντο του Ανδρέα στην Ιατρική, τον κάνει να αισθάνεται μονίμως κατώτερος, επιβεβαιώνοντας κάτι που ήδη είναι βαθιά εγκαταστημένο μέσα του. Χειραγωγείται από την πολύ περισσότερο ικανή και αδίστακτη γυναίκα του, Ειρήνη (Γωγώ Καρτσάνα).

Απόστολος Ιωάννου (Αλέξανδρος Κωχ)

Ο Απόστολος είναι ο διευθυντής της νευροψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου, συμφοιτητής και ο καλύτερος φίλος του Ανδρέα. Είναι ο νευροψυχίατρος που αναλαμβάνει τη θεραπεία του μετά την επίθεση. Προσπαθεί να τον βοηθήσει με οποίον τρόπο μπορεί και είναι πάντα εκεί για να τον ακούσει και να του δώσει συμβουλές.

Λεωνίδας Τζαμπουλάτ (Χρήστος Ζαν Μπατίστ)

Ο Λεωνίδας είναι εκπαιδευόμενος γιατρός στο νοσοκομείο. Κατάγεται από ένα χωριό στην Αιθιοπία, ήρθε στην Ελλάδα όταν ήταν έφηβος. Φέρει ένα μεγάλο τραύμα καθώς προσπαθώντας να περάσει στην Ελλάδα, πιάστηκε αιχμάλωτος σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Λιβύη όπου και βασανίστηκε. Η σπουδή της ειδικότητας του δεν είναι για αυτόν μόνο μια γνωσιακή διαδικασία, είναι και μια διαδρομή επούλωσης του τραύματος και συμφιλίωσης.

Εύα Δημητρίου (Βίκυ Διαμαντοπούλου)

Η Εύα είναι εκπαιδευόμενη γιατρός στο νοσοκομείο. Εξωτερικά είναι μια καλλίγραμμη, δυναμική, ικανή στη δουλειά της, ανταγωνιστική, σκληρή σε κάποιες περιπτώσεις, νέα γυναίκα. Σε αυτό το πλαίσιο δείχνει πρόθυμη να υπηρετήσει το σύστημα του νοσοκομείου – κάνει ό,τι μπορεί για να την προσέξουν οι υψηλά ιστάμενοι γιατροί και φέρεται αυστηρά στους νεαρότερους.

Δημήτρης Αποστόλου (Παναγιώτης Εξαρχέας)

Ο Δημήτρης είναι ένας απ’ τους νεότερους εκπαιδευόμενους γιατρούς του νοσοκομείου. Ευγενικός, χαμογελαστός και πάντα έτοιμος να βοηθήσει. Ξεκινάει στο νοσοκομείο την ημέρα του ατυχήματος του Ανδρέα, αλλά ο ίδιος τον ξέρει απ’ όταν ήταν ακόμα έφηβος, αφού τον έσωσε από εμβολή αερίου στο αίμα του, η οποία κόντεψε να τον οδηγήσει στον θάνατο – χρειάστηκε να του κόψουν το δεξί του πόδι κάτω από το γόνατο. Από τότε ήξερε ότι ήθελε να γίνει γιατρός.

Δανάη Βασιλειάδη (Τζωρτζίνα Λιώση)

Η Δανάη είναι, μαζί με τον Δημήτρη (Παναγιώτης Εξαρχέας), η νεότερη εκπαιδευόμενη του νοσοκομείου. Η Παθολογία δεν ήταν η πρώτη της επιλογή. Αρχικά ήθελε να κάνει την ειδικότητά της στη Χειρουργική, πρωτίστως επειδή η διευθύντρια της Χειρουργικής, Ελισάβετ Οικονόμου (Ρένα Κυπριώτη), είναι η μητέρα της, η οποία, όταν ήταν μικρή η Δανάη, έφυγε στην Αμερική και παρέμεινε εκεί εγκαταλείποντας ουσιαστικά την κόρη της. Η μητέρα της αρνείται να τη δεχτεί στη Χειρουργική κι η Δανάη καταλήγει στην Παθολογική.

Κέλλυ Βρεττού (Μαριέλλη Μανουδάκη)

Η Κέλλυ είναι η κόρη του Ανδρέα και της Άννας. Σπουδάζει ιατρική και συγκατοικεί με μια φίλη σε ένα σπίτι στο κέντρο. Ένιωθε ένοχη για πολλά χρόνια για το θάνατο του αδερφού της αλλά, όταν τελικά καταλήγει στο νοσοκομείο και διαπιστώνουν οι γονείς της για τη βουλιμία, τους αποκαλύπτει την αλήθεια που έκρυβε τόσα χρόνια. Η σχέση της με τον Ανδρέα σταδιακά αποκαθίσταται.

Τερέζα Καλογιάννη (Έφη Κάντζα)

Είναι η προϊσταμένη νοσοκόμα του νοσοκομείου και μια απ’ τους λίγους ανθρώπους που δε φοβόταν να τα βάλει με τον Ανδρέα, όταν ακόμα ήταν διευθυντής. Είναι αστεία αλλά και πολύ σοβαρή στη δουλειά της και ουσιαστικά συντονίζει ολόκληρη την πτέρυγα της παθολογίας.

Ελισάβετ Οικονόμου (Ρένα Κυπριώτη)

Η διευθύντρια της Χειρουργικής και μητέρα της Δανάης. Δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με την κόρη της και είναι απόμακρη. Στην πραγματικότητα ο λόγος που κρατάει απόσταση και δεν επικοινώνησε μαζί της όλα αυτά τα χρόνια είναι γιατί δε θέλει να την κάνει να υποφέρει με την απουσία της.

Ειρήνη Μαλτεζά (Γωγώ Καρτσάνα)

Σύζυγος του Μάρκου Μαλτεζά, διευθυντή της Παθολογικής κλινικής, ικανή και αδίστακτη, η οποία χειραγωγεί τον σύζυγό της. Ακόμα κι αν δεχθούμε πως το θανάσιμο αμάρτημα του Μάρκου είναι η απληστία, δεν είναι ακριβώς δικό του – η γυναίκα του του το επέβαλλε!

Περίληψη

Ο Ανδρέας Βρεττός είναι κορυφαίος γιατρός και διευθυντής της παθολογικής κλινικής σε ένα απ’ τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν ο πατέρας ενός ασθενή τον πυροβολεί θεωρώντας τον, άδικα, υπαίτιο για το θάνατο του γιου του από ιατρικό λάθος. Ο Ανδρέας σώζεται, αλλά ο τραυματισμός στο κεφάλι τού προκαλεί αμνησία και ξεχνάει τα τελευταία δώδεκα χρόνια της ζωής του. Χωρίς τις αναμνήσεις του, ο Αντρέας ξυπνά σε έναν άγνωστο κόσμο όπου αγαπημένα του πρόσωπα έχουν γίνει ξένοι, νεότερες σχέσεις έχουν ξεχαστεί και η θέση του ως διευθυντής κλινικής έχει χαθεί.

Το νοσοκομείο είναι το μόνο μέρος όπου νιώθει αληθινά σαν στο σπίτι του—και όπου πρέπει να ξαναφτιάξει τη δική του ζωή ως ασθενής, σύζυγος, πατέρας και τελικά ως γιατρός. Παράλληλα, κάθε ασθενής που νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική αποτελεί μια άμεση ή έμμεση αφορμή για να αναδυθούν κομμάτια μνήμης του Ανδρέα αλλά και μυστικά και πληγές όλων των υπόλοιπων μελών της ομάδας για να αποδειχθεί ότι όλοι, τελικά, χρειάζεται να αντιμετωπίσουν και να συμφιλιωθούν με τις δικές τους απώλειες και τραύματα.

Υπόθεση

Ο Ανδρέας Βρεττός (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) είναι κορυφαίος γιατρός και διευθυντής της παθολογικής κλινικής σε ένα απ’ τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν ο πατέρας ενός ασθενή τον πυροβολεί θεωρώντας τον, άδικα, υπαίτιο για το θάνατο του γιου του από ιατρικό λάθος. Ο Ανδρέας σώζεται, αλλά ο τραυματισμός στο κεφάλι του προκαλεί αμνησία των δώδεκα τελευταίων χρόνων. Οι μνήμες του αφορούν ένα «διαφορετικό» άνθρωπο, έναν άνθρωπο που υπήρχε δώδεκα χρόνια πριν – όταν ακόμα ήταν ένας παθολόγος που διεκδικούσε την αναγνώριση της αξίας του, πατέρας δύο παιδιών και τρελά ερωτευμένος με τη γυναίκα του.

Στο παρόν, που δεν θυμάται, ο Ανδρέας είναι πολύ αυστηρός και σκληρός με τον περίγυρό του και έχει πλέον χωρίσει από τη σύζυγό του και διευθύντρια του νοσοκομείου, Άννα Γρηγοριάδη (Δήμητρα Σιγάλα) μετά την απώλεια του γιου τους. Ο θεράποντας ιατρός και φίλος του, Απόστολος Ιωάννου (Αλέξανδρος Κωχ), και η τέως σύζυγός του συμφωνούν ότι ο Ανδρέας πρέπει να «εκτεθεί» σταδιακά και μεθοδικά στη γνώση των όσων έχουν συμβεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια και έχουν διαγραφεί από τη μνήμη του.

Ο Ανδρέας, από την άλλη, αφού συνειδητοποιήσει τη νέα του πραγματικότητα, παίρνει την απόφαση να ξεκινήσει τη ζωή του πάλι από το μηδέν: αρχίζει να εργάζεται ως βοηθός στο νοσοκομείο που κάποτε διηύθυνε και προσπαθεί να κερδίσει πίσω την πρώην γυναίκα του και την κόρη του (Μαριέλλη Μανουδάκη) με την ελπίδα να ξαναγίνουν κάποια στιγμή οικογένεια.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου δυσκολεύονται να συνηθίσουν το «νέο» Ανδρέα και περισσότερο απ’ όλους η γιατρός Σοφία Αλεξανδρή (Βασιλική Τρουφάκου), με την οποία τους τελευταίους μήνες, πριν από τον τραγικό πυροβολισμό του Ανδρέα, είχαν σχέση – την οποία κρατούσαν κρυφή στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Αντίστοιχα, ο νέος διευθυντής της παθολογικής κλινικής (που κλήθηκε να αναπληρώσει το κενό του Ανδρέα) Μάρκος Μαλτεζάς (Αντώνης Μυριαγκός), παλιός συνάδελφος και φίλος του Ανδρέα, επιχειρεί με κάθε τρόπο να αποτρέψει την ανάκτηση της μνήμης του Ανδρέα καθώς ο τελευταίος, λίγο πριν δεχτεί τον πυροβολισμό, είχε ανακαλύψει κάτι πολύ σοβαρό που αφορούσε τον Μάρκο.

Σταδιακά, κι ενώ η επιθυμία του Ανδρέα να ξαναφτιάξει τη ζωή του συγκρούεται με την επιτακτική ανάγκη του Μάρκου να τον κρατήσει στο θάμπος της παρούσας του συνθήκης, οι σχέσεις και οι ισορροπίες μεταξύ των γιατρών αλλά και των ειδικευομένων αλλάζουν. Ταυτόχρονα κάθε ασθενής που νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική αποτελεί μια άμεση ή έμμεση αφορμή για να αναδυθούν κομμάτια μνήμης του Ανδρέα αλλά και μυστικά και πληγές όλων των υπόλοιπων μελών της ομάδας για να αποδειχθεί ότι όλοι, τελικά, χρειάζεται να αντιμετωπίσουν και να συμφιλιωθούν με τις δικές τους απώλειες και τραύματα.

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Βασιλική Τρουφάκου, Θάνος Λέκκας, Παναγιώτης Εξαρχέας, Τζωρτζίνα Λιώση, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αντώνης Μυριαγκός, Αλέξανδρος Κώχ, Γωγώ Kαρτσάνα, Ρένα Κυπριώτη, Μαριέλλη Μανουδάκη, Εφη Κάντζα.

* Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”

“Format licensed by Sony Pictures Television”

«Ο Γιατρός» – Πρεμιέρα, Κυριακή 01 Οκτωβρίου, στις 22:40.