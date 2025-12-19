Ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε στη Φαίη Σκορδά για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα ο Γιώργος Καπουτζίδης, για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη – συζήτηση με τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της, αναφέρθηκε στο reunion επεισόδιο της σειράς «Στο Παρα 5» αλλά και στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Λίγο πριν το φινάλε της συνέντευξης, η οικοδέσποινα της εκπομπής ρώτησε τον Γιώργο Καπουτζίδη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής! Καταλαβαίνω ότι η δουλειά σας είναι η επικαιρότητα και το σέβομαι απόλυτα. Δεν μπορώ να σας πω να μη με ρωτήσετε, γιατί θα είναι σαν να μη σέβομαι τη δουλειά σας. Και από την άλλη, η δική μου δουλειά είναι να μιλήσω για κάτι το οποίο έχει στιγματίσει τη ζωή μου εδώ και 20 χρόνια. Οπότε, θα μιλήσω για τη δική μου δουλειά, τη δική μου ζωή, αυτό είναι που νιώθω ότι θέλω να κάνω. Αλλά καταλαβαίνω ότι σας φαίνεται περίεργο να μη με ρωτήσετε» ανέφερε.

«Θα πω το προφανές, αν κάποιος έχει κάνει μια αξιόποινη πράξη, να τιμωρηθεί… Αν δεν την έχει κάνει, να αθωωθεί. Και όλο αυτό φαντάζομαι ότι θα φανεί σε ένα δικαστήριο, που θα υπάρχουν οι μαρτυρίες, τα αποδεικτικά στοιχεία, οπότε θα συζητηθεί εκεί. Αυτό νιώθω», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.