Τέσσερις αγαπημένες κωμωδίες με τον Γούντι Άλεν στην καρέκλα του σκηνοθέτη αλλά και στον πρωταγωνιστικό ρόλο προτείνει η ΕΡΤ2 στο τηλεοπτικό κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους θαυμαστές του να ξαναθυμηθούν τις ταινίες αλλά και στους νέους να τις γνωρίσουν. Καυστικές και έξυπνες κωμωδίες με τη χρήση του χιούμορ σαν άμυνα απέναντι στους άλλους.

Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2022, στις 22:00

«Η κατάρα του Πράσινου Σκορπιού» (The Curse of the Jade Scorpion)

Αστυνομική κωμωδία, παραγωγής ΗΠΑ 2001

Με τους: Γούντι Άλεν, Έλεν Χαντ, Νταν Ακρόιντ, Σαρλίζ Θερόν, Γουάλας Σον, Ελίζαμπεθ Μπέρκλεϊ

Ο Γούντι Άλεν στρέφεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’40, συνδυάζοντας το χιούμορ με την αστυνομική ίντριγκα για να φτιάξει μία από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες του, αφιέρωμα στο φιλμ νουάρ και τους ήρωές του.

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, στις 22:00

«Scoop»

Κομεντί μυστηρίου, συμπαραγωγής ΗΠΑ-Αγγλίας 2006

Με τους: Σκάρλετ Γιόχανσον, Γούντι Άλεν, Χιου Τζάκμαν, Ίαν ΜακΣέιν, Ματ Ντέι, Κέβιν ΜακΝάλι

Μια άπειρη δημοσιογράφος επιχειρεί να ξεσκεπάσει έναν αριστοκράτη δολοφόνο και τον ερωτεύεται.

Είναι η δεύτερη ταινία του Γούντι Άλεν στη σειρά που γυρίζεται μακριά από την αγαπημένη του Νέα Υόρκη, χρησιμοποιώντας σαν φόντο της το μουντό Λονδίνο.

Η ταινία ήταν υποψήφια για βραβείο Γκόγια το 2007 στην κατηγορία Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας.

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, στις 22:00

«Όλοι λένε σ’ αγαπώ» (Everyone Says I Love You)

Βραβευμένη μουσική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ 199Ω

Με τους: Τζούλια Ρόμπερτς, Γούντι Άλεν, Γκόλντι Χον, Νάταλι Πόρτμαν, Ντρου Μπάριμορ, Άλαν Άλντα, Τιμ Ροθ, Έντουαρντ Νόρτον

Ένα ερωτικό γαϊτανάκι για κάθε ηλικία με επίκεντρο μια πολυμελή και ελαφρώς εκκεντρική οικογένεια.

Μια ταινία με πολλά πρόσωπα, πολλή αγάπη, σχέσεις που αρχίζουν και τελειώνουν αλλά και με πολλή μουσική και χορό, γυρισμένη σε τρεις ρομαντικές πόλεις: τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, τη Βενετία.

Η ταινία ήταν υποψήφια για καλύτερη Κωμωδία/Μιούζικαλ στα 54α Βραβεία Χρυσών Σφαιρών.

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022, στις 22:00

«Διαλύοντας τον Χάρι» (Deconstructing Harry)

Κωμωδία, παραγωγής ΗΠΑ 1997

Με τους: Γούντι Άλεν, Ντέμι Μουρ, Ρόμπιν Γουίλιαμς, Ελίζαμπεθ Σου, Τζούντι Ντέιβις, Μπίλι Κρίσταλ, Τόμπι Μαγκουάιρ, Τζένιφερ Γκάρνερ, Μάριελ Χεμινγουέι

Ο κεντρικός ήρωας της ταινίας είναι ένας επιτυχημένος και διάσημος συγγραφέας, ο οποίος βρίσκεται σε αδιέξοδο: χωρίς έμπνευση και ανίκανος να εκφραστεί μέσω της τέχνης του. Και αυτό τον φέρνει αντιμέτωπο όχι απλά με τον πραγματικό κύκλο του (συζύγους, ερωμένες, φίλους, sex therapists) αλλά και με όλους τους ήρωες των μυθιστορημάτων του.

Η ταινία ήταν υποψήφια για Βραβείο Όσκαρ το 1998.