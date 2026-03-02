«Ο πιο αδύναμος κρίκος» έκανε πρεμιέρα: «Κερδίζει αυτός που αντέχει» είπε η Μαρία Μπακοδήμου

«Ο πιο αδύναμος κρίκος» έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας (2/3/26) μέσα από τη συχνότητα του Open, με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπακοδήμου να καλωσορίζει τους τηλεθεατές…

«Καλησπέρα σας. Απόψε κάποιοι θα μιλήσουν πολύ πριν καν τους ρωτήσω. Θα κάνουν λάθη, θα κομπιάσουν και μετά θα ψάχνουν δικαιολογίες. Θα συνεργαστούν όσο χρειάζεται και δεν θα διστάσουν να προδώσουν τον διπλανό τους. Όταν τους συμφέρει» είπε η Μαρία Μπακοδήμου, στην έναρξη του «Πιο αδύναμου κρίκου».

«Εδώ, δεν κερδίζει ο πιο συμπαθής. Ούτε ο πιο σίγουρος για τον εαυτό του. Κερδίζει αυτός που αντέχει. Το παιχνίδι τώρα αρχίζει. Καλώς ήρθατε στον πιο Αδύναμο Κρίκο» είπε χαρακτηριστικά.

Μετά από χρόνια απουσίας από την ελληνική τηλεόραση, το τηλεπαιχνίδι επέστρεψε ανανεωμένο, διατηρώντας ωστόσο τον γνώριμο, αιχμηρό τόνο που το χαρακτηρίζει.