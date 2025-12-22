Media

Ο «Πιο αδύναμος κρίκος» έρχεται στο Open με τη Μαρία Μπακοδήμου

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση
Μαρία Μπακοδήμου
Η Μαρία Μπακοδήμου

Το OPEN φέρνει ξανά στις οθόνες μας ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεπαιχνίδια παγκοσμίως. Ο «Πιο αδύναμος κρίκος» επιστρέφει τη νέα σεζόν, πιο ανανεωμένος και πιο απαιτητικός από ποτέ, με οικοδέσποινα τη Μαρία Μπακοδήμου.

Η γνωστή παρουσιάστρια με την αμεσότητά της, το εύστοχο σχόλιό της και το καυστικό χιούμορ της θα δώσει ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι. Η Μαρία Μπακοδήμου, που διαθέτει τη δική της δυναμική υπόσχεται να κάνει τον «Πιο αδύναμο κρίκο» του OPEN ακόμα πιο εκρηκτικό.

Σε κάθε επεισόδιο, οι παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα των 8 ατόμων πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ».

Ο πιο αδύναμος κρίκος
Ο πιο αδύναμος κρίκος

Οι συμμετοχές άνοιξαν, και μπορείς να διεκδικήσεις το έπαθλο του παιχνιδιού και να κερδίσεις μέχρι και 10.000 ευρώ! Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tvopen.gr/adinamoskrikos, ή τηλεφωνικά στο 211 1900750.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
341
253
243
145
138
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo