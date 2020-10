Ο ΣΚΑΪ διαψεύδει τις φήμες για κρούσμα κορονοϊού στο Big Brother – Τι θα γίνει με το Live

Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με την προστασία προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων και όσων νοσούν με κορονοϊό, εκτός και αν οι ίδιοι, όπως έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις, το δηλώσουν.

Τις τελευταίες ώρες όμως, εκτός από τη δραματική αύξηση και σοκαριστικές προβλέψεις των κρουσμάτων στη χώρα μας υπάρχει έντονη φημολογία για το τι συμβαίνει στο τηλεοπτικό τοπίο. Μετά μάλιστα από την αναβολή του live του Just The Two Of Us λόγω κρουσμάτων που πρώτα σας αποκαλύψαμε στο newsit.gr έχει φουντώσει έντονη φημολογία και για το Big Brother, ακόμα και με εκπομπές να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν κρούσματα στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ. Κάποια μάλιστα δημοσιεύματα… θεωρούν… εκτιμούν… υποστηρίζουν… πως πρέπει να αναβληθεί το live του, μεθαύριο, την Παρασκευή.

Προσπαθώντας λοιπόν με το ρεπορτάζ να… ιχνηλατήσουμε (για να ακολουθήσουμε τη λέξη των ημερών) μίλησα με στέλεχος του ΣΚΑΪ που μεταξύ άλλων μου δήλωσε πως έως τώρα, από τα τεστ που έχουν γίνει, δεν έχει προκύψει κανένα θετικό δείγμα σε εργαζόμενο της παραγωγής. Σε ερώτηση για το πώς… προέκυψαν αυτές οι φήμες δήλωσε πως δεν μπορεί να γνωρίζει, τονίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θα έβαζαν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και τηρούν τους προβλεπόμενους και απαραίτητους υγειονομικούς κανόνες. Στη συζήτησή μας μάλιστα μου ξεκαθάρισε ότι το όποιο θετικό κρούσμα δεν έχει να κάνει με το σπίτι του Big Brother και όσους εμπλέκονται από την παραγωγή με αυτό αλλά μόνο με το live της Παρασκευής, τονίζοντάς μου ότι το live του ριάλιτι είναι έτσι διαμορφωμένο που βγαίνει στον αέρα και μόνο με τρία πρόσωπα. Στην ερώτησή μου λοιπόν για το τι θα γίνει αυτή την Παρασκευή, μου είπε ότι αφού έως τώρα δεν έχουν εξακριβωμένο κρούσμα προχωρούν κανονικά αλλά όλα θα κριθούν από το τι θα δείξουν εκ νέου τα αποτελέσματα των τεστ κορονοϊού των συντελεστών και πάντα κατόπιν των οδηγιών των ειδικών θα διαμορφωθεί ανάλογα. Για παράδειγμα, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να είναι στο στούντιο μόνο ο παρουσιαστής Χάρης Βαρθακούρης με έναν ίσως καλεσμένο και τον Ανδρέα Μικρούτσικο από άλλο χώρο, θέλοντας έτσι να αποφύγουν την πολυκοσμία σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό προφύλαξης. ΄

Έτσι λοιπόν η προετοιμασία προχωρά κανονικά αφού έως τώρα δεν έχουν βρει επιβεβαιωμένο κρούσμα και αν στον νέο έλεγχο βγουν όλα αρνητικά τότε το Live θα βγει στον αέρα την Παρασκευή, έστω και με ορισμένες αλλαγές.

Πάντως αξίζει να αναφέρω… πάντα σεβόμενος τα προσωπικά δεδομένα… ότι στο πλαίσιο «ιχνηλάτησης» των φημών που κυκλοφορούν συμπέρανα ότι οι… πηγές τους προέρχονται από… τυχαίες (???) υποθέσεις λόγω δηλωμένου σε άλλο πρόγραμμα κρούσματος. Συγκεκριμένα πρόσωπο που την προηγούμενη Παρασκευή βρέθηκε στο live του Big Brother, αλλά είχε τότε βρεθεί αρνητικό, όπως και την επόμενη που βρέθηκε αλλού… και του έγινε ξανά τεστ, τελικά βγήκε θετικό σε τρεις ημέρες που του έγινε εκ νέου. Έτσι φαίνεται ότι κάποιοι έκαναν… τυχαίες (πάντα!) υποθέσεις υποστηρίζοντας πως υπάρχει κρούσμα κορονοϊού στο Big Brother. Σε περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τη δημόσια υγεία… ίσως λοιπόν… κάποιοι… προσπαθούν να παίξουν φτηνά παιχνίδια διαδίδοντας αναλήθειες για πολύ όμως, σοβαρά θέματα.

Κοντολογίς; Αν και θα είχα πολλούς λόγους να επιθυμώ να μην βγαίνουν στον αέρα κακοφτιαγμένα προγράμματα όπως το Big Brother, εντούτοις θεωρώ ότι η διασπορά αναληθών και ψευδών ειδήσεων, ιδιαίτερα σε θέματα τόσο σοβαρά όπως είναι η υγεία, κάνει μεγαλύτερο κακό και θα έπρεπε οι… θετικοί σε αυτήν την τακτική να είναι… πιο προσεχτικοί…!