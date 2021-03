Ο Σπάικ Λι ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τα 20 χρόνια από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου

Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι προετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ για την 20ή επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΗΒΟ, πρόκειται για ένα «ανεπανάληπτο πορτρέτο» των νεοϋορκέζων και της ικανότητάς τους να ξεπερνούν τις αντιξοότητες, από την καταστροφή του World Trade Center ως την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε την Δευτέρα (1/3) ο όμιλος WarnerMedia δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς θα αρχίσει να μεταδίδεται η σειρά μέσω του HBO και της πλατφόρμας streaming HBO Max. Το μόνο που αναφέρεται είναι ότι το ντοκιμαντέρ του Σπάικ Λι για την 20ή επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμο «αργότερα φέτος».

Acclaimed film director Spike Lee is making a documentary for HBO charting New York’s recovery from the 9/11 terror attacks through to the coronavirus pandemic, WarnerMedia announced

