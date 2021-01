Ο «θηλυκός Snik» μπαίνει στο Battle of the couples

«Είμαι ο θηλυκός Snik, αποδέχομαι τον τίτλο», λέει η Ιουλία.

Η Ιουλία και ο Meech είναι ένα από τα ζευγάρια που θα μπουν στο σπίτι του «Battle of the couples» και σήμερα βρέθηκαν στο πλατό του Pop Up, όπου μίλησαν στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και πήραμε μια πρώτη γεύση από τη ζωή τους. Ο Meech είναι ράπερ και η Ιουλία τράπερ, όπως ήταν, λοιπόν, φυσικό, στον αέρα της εκπομπής έγινε και αναφορά στον Snik.

Ι.: Είμαι ο θηλυκός Snik, αποδέχομαι τον τίτλο.

Η.Π.: Επειδή είσαι πρωτοπόρος; Ποιο είναι το κοινό σου σημείο με τον Σνίκαρο;

Ι.: Το στυλ των τραγουδιών μου.

Αναμένουμε να δούμε το ζευγάρι στο ριάλιτι του Alpha.