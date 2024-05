Ο τρίτος κύκλος της σειράς «Welcome to Wrexham» έρχεται στο Disney+ στις 12 Ιουνίου

Ο τρίτος κύκλος της σειράς «Welcome to Wrexham», παραγωγής FX, η οποία πρόσφατα κέρδισε βραβείο Emmy ως Outstanding Unstructured Reality Program, έρχεται στις 12 Ιουνίου, αποκλειστικά στο Disney+.

Την ημέρα της πρεμιέρας θα είναι διαθέσιμα τα δύο πρώτα επεισόδια, ενώ κάθε εβδομάδα θα γίνεται διαθέσιμο ακόμη ένα νέο επεισόδιο.

Οι Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) και Ryan Reynolds (Deadpool) μαθαίνουν να διοικούν την τρίτη παλαιότερη επαγγελματική ποδοσφαιρική λέσχη στον κόσμο. Η πρωτότυπη σειρά «Welcome to Wrexham» καταγράφει τα όνειρα και τις ανησυχίες στο Wrexham, μιας πόλης της εργατικής τάξης στη Βόρεια Ουαλία, καθώς δύο σταρ του Χόλιγουντ καθορίζουν το μέλλον της ιστορικής ομάδας της.

Το 2020, ο Rob και ο Ryan συνεργάστηκαν για να αγοράσουν τους Red Dragons, μια ομάδα που ήταν τότε στην 5η κατηγορία, ελπίζοντας να της χαρίσουν την ιστορία ενός αουτσάιντερ που θα κερδίσει όλον τον κόσμο. Ο κόσμος το συνειδητοποίησε και απο τότε μια αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά από 15 οδυνηρές σεζόν στη National League (Ε΄ Κατηγορία ποδοσφαίρου της Αγγλίας), η ομάδα πέτυχε τελικά την άνοδό της στην Αγγλική Football League.

Το διακύβευμα είναι υψηλότερο απο ποτέ, καθώς η άνοδος έφερε ένα νέο επίπεδο έντασης, ενώ η ομάδα συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και αποτυχίες. Το αφοσιωμένο προσωπικό και οι οπαδοί, γιορτάζουν την επιστροφή της πόλης σε ημέρες δόξας, ενώ προετοιμάζονται για τις νέες προκλήσεις που έρχονται με την επιστροφή της ομάδας στην Αγγλική Football League. Θα μπορέσει η Wrexham AFC να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις και να αναστηθεί;

Στο μεταξύ, η γυναικεία ομάδα της Wrexham AFC, μετά από μια αήττητη σεζόν που την οδήγησε στην Adran Premier League της Ουαλίας, συνεχίζει να δείχνει γιατί είναι γραφτό οι γυναίκες να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Με νέες παίκτριες, νέο γήπεδο και ένα εντελώς νέο επίπεδο ανταγωνισμού, θα μπορέσουν να κρατήσουν τη θέση κυριαρχίας και το όνομα της ομάδας τους στην κορυφή της κατηγορίας;

Για πρώτη φορά, στον τρίτο κύκλο της σειράς, με την ομάδα να παίρνει τη θέση της στην Αγγλική Football League, οι κάμερες της σειράς «Welcome to Wrexham» θα έχουν πρωτοφανή πρόσβαση στο γήπεδο, φέρνοντας τους θεατές μέσα στα αποδυτήρια και δίπλα στους παίκτες, ενώ η δράση και η αγωνία κορυφώνεται σε μερικούς από τους σημαντικότερους αγώνες που έχει δώσει ποτέ η Wrexham AFC.

Παραγωγοί της σειράς είναι «Welcome to Wrexham» οι McElhenney, Reynolds, Josh Drisko, Bryan Rowland, Jeff Luini, Humphrey Ker, Nick Frenkel, George Dewey και οι Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma και Andy Thomas της Boardwalk Pictures. Η σειρά «Welcome to Wrexham» είναι μια παραγωγή των More Better Productions, Maximum Effort Productions, 3 Arts Entertainment και Boardwalk Pictures.

