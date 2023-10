Οι πρώτες ζακέτες έχουν κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή τους. Η μέρα όσο πάει και μικραίνει και η ιδέα του αράγματος στον καναπέ γίνεται όλο και πιο δελεαστική. Με παρέα ή χωρίς, πιάσε το αγαπημένο σου σνακ, διάλεξε την πιο αναπαυτική θέση και ετοιμάσου να πατήσεις play. Για να μην σπαταλήσεις πάλι ώρες ψάχνοντας ποια σειρά να δεις, έχουμε συγκεντρώσει εδώ τις καλύτερες τηλεοπτικές προτάσεις που έχουν κάνει ή θα κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στον μήνα.

Από κωμωδία μέχρι drama, crime και horror, η λίστα μας περιλαμβάνει κάτι για κάθε γούστο και κάθε διάθεση!

Frasier: ο διασημότερος τηλεοπτικός ψυχίατρος επιστρέφει!

Με νοσταλγικό mood, η κωμική σειρά “Frasier” επιστρέφει στις οθόνες μας μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Με τον Kelsey Grammer σταθερά στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η αγαπημένη σειρά των ‘90s βρίσκει τον διακεκριμένο ψυχίατρο και πάλαι ποτέ ραδιοφωνικό παραγωγό, Frasier Crane, στη Βοστώνη πια, μετά το θάνατο του πατέρα του. Έχοντας αφήσει πίσω του την καριέρα του στο ραδιόφωνο, ξεκινά να διδάσκει ψυχολογία στο Harvard και επιδιώκει να αναπτύξει μια καλύτερη σχέση με το γιο του. Νέοι και παλιοί φίλοι έρχονται στο δρόμο του, ενώ δεν λείπουν και οι προκλήσεις. Ένα tip για τους φίλους της σειράς: η πρώην σύζυγος του Frasier, Lilith (Bebe Neuwirth) και η πρώην ραδιοφωνική παραγωγός του Roz (Peri Gilpin) θα κάνουν κι αυτές την εμφάνισή τους. Εγγυημένη διασκέδαση, από τη σειρά που ήταν στον αέρα για 11 χρόνια και κέρδισε 37 Emmy! (Πρεμιέρα: Παρασκευή 13/10, 21.00, COSMOTE SERIES HD).

Fellow Travelers: μια ιστορία αγάπης σε πολιτικό σκηνικό

New entry alert! Εδώ έχουμε ένα συνδυασμό love story και πολιτικού θρίλερ. Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Thomas Mallon, η σειρά παρακολουθεί τη ρομαντική σχέση μεταξύ δυο πολύ διαφορετικών ανδρών, σε μια από τις σκοτεινότερες περιόδους της αμερικανικής ιστορίας. Στο επίκεντρο, ο όμορφος και χαρισματικός Hawkins Fuller που αποφεύγει το συναισθηματικό δέσιμο, μέχρι που συναντά τον Tim Laughlin, ένα νεαρό άνδρα με ισχυρά ιδανικά και θρησκευτικά πιστεύω. Το ειδύλλιό τους ξεκινά τη στιγμή που ο γερουσιαστής Joseph McCarthy και ο εισαγγελέας Roy Cohn κηρύσσουν πόλεμο στους «ανατρεπτικούς και σεξουαλικά παρεκκλίνοντες». Η σειρά ακολουθεί τη σχέση των δυο ανδρών μέσα από τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που εκτυλίσσονται μεταξύ ‘60s και ‘80s. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα αναγνωρίσεις τους Matt Bomer (White, Collar, Glee, The Sinner) και Jonathan Bailey (Broadchurch, Bridgerton). (Πρεμιέρα: Σάββατο 28/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD)

The Long Shadow: ένα συναρπαστικό serial killer drama που σπάει όλους τους κανόνες

Πάμε σε κάτι πιο βαρύ. Το “The Long Shadow” είναι ένα true-crime drama, που ανατρέχει στη δεκαετία του ‘70 και αρχές του ’80, για να ξεδιπλώσει την ιστορία των θυμάτων του διαβόητου serial killer “Yorkshire Ripper”, κατά κόσμον Peter Sutcliffe. Ο Sutcliffe δολοφόνησε 13 γυναίκες, ενώ 7 γυναίκες κατάφεραν να επιβιώσουν από τις βίαιες επιθέσεις του. Παράλληλα, η αναζήτησή του από τις Αρχές άλλαξε για πάντα τον τρόπο λειτουργίας της βρετανικής αστυνομίας. Από το λαμπερό cast ξεχωρίζουν οι Toby Jones (Empire of Light, The Hunger Games), David Morrissey (Sherwood, The Walking Dead) και Michael McElhatton (Game of Thrones). Η σειρά streamάρει ήδη στην COSMOTE TV.

Creepshow: επιστρέφει και εγγυάται πολλά scare jumps!

Ο πολυαναμενόμενος 4ος κύκλος της ανθολογικής σειράς τρόμου πλησιάζει! Το “Creepshow”, διά χειρός Greg Nicotero (The Walking Dead), εξακολουθεί να προσφέρει απλόχερα τον φόβο. Στον νέο κύκλο παραμονεύουν τρομακτικές ιστορίες με στοιχειωμένα σπίτια, λυκάνθρωπους, φονικούς καλικάντζαρους και πολλά πολλά ακόμα. Ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει! Δεν θα μπορούσε βέβαια να ισχύει το αντίθετο, όταν σκηνοθέτης είναι ο George A. Romero και σεναριογράφος ο Stephen King. Fun trivia: η συμμετοχή του horror-legend Tom Atkins (Halloween III, Night of the Creeps), ο οποίος εμφανίστηκε στην original ταινία “Creepshow” το 1982! (Πρεμιέρα: Κυριακή 15/10, 22.00, COSMOTE SERIES HD).

Chucky: δολοφονικό comeback για την αθυρόστομη κούκλα

Η ατελείωτη δίψα του για εξουσία, οδηγεί τον “Chucky” στον 3ο κύκλο της ομώνυμης σειράς του Don Mancini, να στοιχειώσει τον Λευκό Οίκο. Θέλει να κυβερνήσει την Αμερική ή απλά να φέρει το χάος στην Πρώτη Οικογένεια των ΗΠΑ; Παράλληλα, οι ήρωές μας Jake, Devon και Lexy προσπαθούν να φτάσουν στον Chucky, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να διαχειριστούν τις ρομαντικές τους σχέσεις και τις πιέσεις της ενηλικίωσης. Στο μεταξύ, η Tiffany περνά μια κρίση, καθώς η αστυνομία βρίσκεται στα ίχνη της μετά από το σερί δολοφονιών της. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η σεζόν θα είναι η πιο σκοτεινή από όλες. Η σειρά είναι διαθέσιμη στην COSMOTE TV.

SurrealEstate: ο πιο ιδιαίτεροι κτηματομεσίτες σε νέες περιπέτειες!

Άλλη μια δυνατή πρόταση για τους fans του horror! Ο κτηματομεσίτης Luke Roman και η ελίτ ομάδα ειδικών Roman Agency αναλαμβάνουν υποθέσεις που κανείς άλλος δεν μπορεί να διαχειριστεί: στοιχειωμένα και δαιμονισμένα σπίτια που τρομάζουν τους επίδοξους αγοραστές. Στον 1ο κύκλο, ο Luke έχασε τις δυνάμεις που του επέτρεπαν να επικοινωνεί με τους νεκρούς και κάθε άλλου είδους υπερφυσικούς εχθρούς. Συντονίσου στην COSMOTE TV, για να δεις πώς η ομάδα θα αντιμετωπίσει τις επικείμενες προκλήσεις από εδώ και πέρα.

Καλή θέαση!