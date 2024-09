Οι καλύτερες σειρές μαύρης κωμωδίας που αξίζει να δείτε

Μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές ταινίες που καταπιάνεται με το μαύρο χιούμορ είναι το «S.O.S Πεντάγωνο καλεί Μόσχα, Dr. Strangelοve» (1964), σε σκηνοθεσία και σενάριο του Στάνλει Κιούμπρικ σε συνεργασία με τους Τέρι Σάουδερν και Πίτερ Τζορτζ, με τον Πίτερ Σέλερς να βρίσκεται μεταξύ των πρωταγωνιστών.

Η ταινία αφηγείται με σατιρικό ύφος την ιστορία ενός ανεξάρτητου στρατηγού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που διατάζει την πρώτη πυρηνική επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης, κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, και τις προσπάθειες των κυβερνητικών αξιωματούχων να αποφύγουν την πυρηνική καταστροφή.

Ο όρος μαύρο χιούμορ επινοήθηκε από το θεωρητικό σουρεαλιστή Αντρέ Μπρετόν στο περίφημο βιβλίο του «Ανθολογία του Μαύρου Χιούμορ» (1939).

Στο μαύρο χιούμορ, τα θέματα και τα γεγονότα που συνήθως θεωρούνται ταμπού (π.χ. θάνατος) αντιμετωπίζονται με ασυνήθιστα χιουμοριστικό ή σατιρικό τρόπο διατηρώντας τη σοβαρότητά τους.

Για όσους, λοιπόν, λατρεύετε το συγκεκριμένο είδος κωμωδίας, υπάρχουν έξι σειρές που αξίζει να δείτε.

BoJack Horseman

Το BoJack Horseman είναι αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε από τον Raphael Bob-Waksberg. O Will Arnett δανείζει την φωνή του στο βασικό ήρωα της σειράς, τον BoJack που είναι μισός άνθρωπος και μισός άλογο. Η σειρά διαδραματίζεται κατά κύριο λόγο στο Hollywood (αργότερα γνωστό ως Hollywoo και μετέπειτα ως Hollywoob), έναν εναλλακτικό κόσμο, όπου άνθρωποι και ανθρωπόμορφα ζώα ζουν δίπλα-δίπλα.

Ο BoJack, ένας ξοφλημένος αστέρας της κωμικής σειράς «Horsin’ Around» της δεκαετίας του ΄90, σχεδιάζει τη μεγάλη του επιστροφή στους κύκλους των celebrity με την αυτοβιογραφία του, την οποία αναθέτει στην συγγραφέα Diane Nguyen.

Επίσης, ο BoJack έχει να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της ατζέντισσάς του και περιστασιακής συντρόφου του Princess Carolyn, τις χαζομάρες του τζαμπατζή συγκατοίκου του Todd Chavez και του αντιπάλου του Mr. Peanutbutter. Η σειρά πραγματεύεται ζητήματα όπως η κατάθλιψη, τα ψυχολογικά τραύματα, ο εθισμός, η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά με δόσεις καυστικού χιούμορ.

Fleabag

Το Fleabag είναι μια βρετανική κωμική σειρά σε σενάριο της Phoebe Waller-Bridge, η οποία ενσαρκώνει και την πρωταγωνίστρια της σειράς. Αρκετοί κριτικοί την έχουν χαρακτηρίσει ως μία από τις καλύτερες κωμικές σειρές όλων των εποχών. Η Fleabag είναι μια ανύπαντρη γυναίκα που ζει στο Λονδίνο.

Χάρη στην ιδιαίτερη τεχνική αφήγηση, όπου η ηθοποιός απευθύνεται αρκετές φορές μπροστά στην κάμερα, οι θεατές ακολουθούν σε κάθε βήμα της την πρωταγωνίστρια, από τα σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία της, τις τραγικές στιγμές που βιώνει, μέχρι και τις σχέσεις της.

It’s Always Sunny in Philadelphia

Η σειρά «It’s Always Sunny in Philadelphia» επικεντρώνεται σε μια ομάδα πέντε φίλων (the Gang) που διευθύνει ένα ιρλανδικό μπαρ στη Νότια Φιλαδέλφεια και εμπλέκεται σε μια σειρά από ηθικά αμφιλεγόμενες και συχνά καταστροφικές καταστάσεις.

Το χιούμορ είναι ωμό και ακραίο, αγγίζοντας συχνά τα όρια της πολιτικής ορθότητας.

The End of the F***ing World

Ένας ψυχοπαθής έφηβος, ο James, και μια ατίθαση νεαρή, η Alyssa Foley, που θέλει να ξεφύγει από την πολυτάραχη καθημερινότητα που βιώνει στο σπίτι της, ξεκινούν ένα απίθανο οδικό ταξίδι, στην διάρκεια του οποίου θα συναντήσουν αναπάντεχα περιστατικά.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Alex Lawtherκαι η Jessica Barden. Η σειρά μαύρης κωμωδίας βασίζεται στο επιτυχημένο κόμικ του Τσαρλς Φόρσμαν.

Barry

H σειρά αφηγείται την ζωή του Μπάρι Μπέρκμαν (Μπιλ Χάντερ), ενός βετεράνου πεζοναύτη, ο οποίος εργάζεται ως εκτελεστής και παλεύει με τη μοναξιά, την κατάθλιψη και τις ενοχές, που είναι απότοκο του τρόπου ζωής του και της θητείας του.

Ταξιδεύοντας στο Λος Άντζελες για να σκοτώσει έναν στόχο, ανακαλύπτει έναν νέο σκοπό στην ζωή του, θέλοντας να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Παρακολουθώντας σχετικά μαθήματα σε μια σχολή, προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από την παλιά του ζωή και να κρατήσει το παρελθόν του μυστικό από τους νέους του φίλους και συναδέλφους.

After Life

To «After Life» διηγείται τη ζωή του Τόνι(Ρίκι Τζερβέις), ενός αρθρογράφου, του οποίου η ζωή ανατρέπεται μετά τον θάνατο της γυναίκας του από καρκίνο του μαστού.

O ίδιος προσπαθεί να διαχειριστεί το βαρύ πένθος του, έχοντας την υποστήριξη του περίγυρου του, που προσπαθεί να τον βοηθήσει να ξαναβρεί τους κανονικούς ρυθμούς στην ζωή του.