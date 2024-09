Οι σειρές που έρχονται στο Netflix τον Οκτώβριο και θα σας καθηλώσουν

Ο Οκτώβριος, μετά τις τη χαλαρότητα του καλοκαιριού, είναι ένας «περίεργος» μήνας, αλλά αυτά που έρχονται στο Netflix θα τον κάνουν να περάσει τουλάχιστον ευχάριστα.

Νέες σειρές, ταινίες και αποκαλυπτικά ντοκιμαντέρ… Στο πρόγραμμα του Netflix, μπορείτε να βρείτε μοναδικές ταινίες και σειρές, για κάθε γούστο.

Τα όσα έρχονται τον Οκτώβριο στο Netflix μπορούν να καλύψουν κάθε… ανάγκη. Σειρά για να χαλαρώσεις; Έχει. Σειρά για υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη; Κι απ’ αυτές έχει.

Δείτε κάποιες από τις σειρές που είναι διαθέσιμες στο Netflix τον Οκτώβριο.

Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σεζόν 7 / Love Is Blind: Season 7

Μια νέα ομάδα σινγκλ μπαίνει στις κάψουλες, έτοιμη να αφήσει τις επιφανειακές κρίσεις και να αντιμετωπίσει πιθανές απογοητεύσεις στο κυνήγι της αγάπης και της δέσμευσης.

Ελεύθεροι και ελεύθερες, που θέλουν να τους αγαπήσουν για αυτό που είναι, δέχονται να πάρουν μέρος σε μια κάπως αντισυμβατική προσέγγιση του σύγχρονου έρωτα και θα επιλέξουν να παντρευτούν κάποιον χωρίς να τον έχουν δει από πριν. Μέσα σε ένα διάστημα πολλών εβδομάδων, τα πρόσφατα αρραβωνιασμένα ζευγάρια θα μείνουν μαζί, θα σχεδιάσουν τον γάμο τους και θα καταλάβουν αν η σωματική τους έλξη ταιριάζει με τον δυνατό συναισθηματικό δεσμό που ανέπτυξαν στις κάψουλες. Τι θα συμβεί τη μέρα του γάμου τους; Θα τους απομακρύνουν άραγε η πραγματικότητα της ζωής και οι εξωτερικοί παράγοντες ή θα παντρευτούν το άτομο που ερωτεύτηκαν τυφλά; Με παρουσιαστές τον Νικ και τη Βανέσα Λασέι, αυτή η εθιστική σειρά δέκα επεισοδίων θα αποκαλύψει αν η εμφάνιση, η καταγωγή ή η ηλικία είναι όντως σημαντικά ή αν ο έρωτας είναι στ’ αλήθεια τυφλός.

Το επιτυχημένο ριάλιτι επιστρέφει για έκτη σεζόν με νέους σινγκλ από την Ουάσινγκτον, έτοιμους να ξεφύγουν από τα δίχτυα του στατικού σύγχρονου έρωτα και να κάνουν αληθινές σχέσεις, στα τυφλά. Σε αυτήν τη σεζόν, οι σινγκλ δημιουργούν βαθιές και άμεσες σχέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα απρόσμενο ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, ανατροπές και σοκαριστικές αποκαλύψεις που θα δοκιμάσει κάθε σχέση προτού οι συμμετέχοντες αφήσουν τις κάψουλες για τον αληθινό κόσμο.

Διαθέσιμη από 02/10/2024

Heartstopper: Σεζόν 3

Ο Τσάρλι και ο Νικ είναι έτοιμοι να πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο. Καθώς έρχονται πιο κοντά με κάθε τρόπο, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πολύ μεγάλη πρόκληση.

Ο Τσάρλι θα ήθελε να πει στον Νικ ότι τον αγαπάει. Ο Νικ έχει επίσης κάτι σημαντικό να πει στον Τσάρλι. Καθώς οι καλοκαιρινές διακοπές τελειώνουν και οι μήνες περνούν, οι φίλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η σχολική χρονιά θα φέρει τόσο χαρές όσο και προκλήσεις.

Καθώς μαθαίνουν περισσότερα ο ένας για τον άλλον και τις σχέσεις τους, προγραμματίζουν κοινωνικές εκδηλώσεις και πάρτι και αρχίζουν να σκέφτονται τις πανεπιστημιακές επιλογές, όλοι πρέπει να μάθουν να βασίζονται σε αυτούς που αγαπούν όταν η ζωή κάνει τα δικά της.

Διαθέσιμη από 03/10/2024

Αρχική Πεντάδα / Starting 5

Αυτή η συναρπαστική αθλητική σειρά ακολουθεί τους Τζίμι Μπάτλερ, Άντονι Έντουαρντς, ΛεΜπρον Τζέιμς, Ντομάντας Σαμπόνις και Τζέισον Τέιτουμ σε όλη τη σεζόν 2023-24 του NBA.

Το Αρχική Πεντάδα, μια νέα αθλητική σειρά του Netflix σε δέκα μέρη, μπαίνει δυναμικά στο παρασκήνιο στη σεζόν 2023-24 του NBA μέσα από τα μάτια πέντε από τους μεγαλύτερους παίκτες της οργάνωσης, των Τζίμι Μπάτλερ (Μαϊάμι Χιλς), Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς), ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς), Ντομάντας Σαμπόνις (Σακραμέντο Κινγκς) και Τζέισον Τέιτουμ (Μπόστον Σέλτικς).

Η σειρά καταγράφει τους αγώνες τους εντός και εκτός γηπέδου, καθώς εκείνοι κυνηγούν την υπεροχή, ξεπερνούν τραυματισμούς και βρίσκουν ισορροπία μεταξύ οικογένειας και κληρονομιάς. Ο Τζέιμς ξεπερνά όσο ποτέ άλλοτε τα όριά του για να παραμείνει υγιής, και κυρίαρχος, στην 21η του σεζόν, ενώ ο Έντουαρντς ενθουσιάζει με την απότομη άνοδό του.

Η αδιάκοπη θέληση του Μπάτλερ δίνει ώθηση στους Χιτ, ενώ ο Τέιτουμ οδηγεί τους Σέλτικς στην προσπάθειά τους να σπάσουν κάθε ρεκόρ και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα για 18η φορά. Το Αρχική Πεντάδα προσφέρει μια ματιά χωρίς φίλτρο στη ζωή των κορυφαίων παικτών του επαγγελματικού μπάσκετ.

Διαθέσιμη από 09/10/2024

Outer Banks: Σεζόν 4: Μέρος 1

Τα Ψάρια επιστρέφουν κι αρχίζουν να περνούν καλά, αλλά δεν θα αργήσουν να καταπιαστούν μ’ αυτό που ξέρουν καλύτερα: το κυνήγι ενός θησαυρού.

Μετά το 18μηνο άλμα στον χρόνο της προηγούμενης σεζόν, όπου ο Γουές Τζενρέτ προτείνει στα Ψάρια να βρουν τον θησαυρό του Μαυρογένη, η τέταρτη σεζόν μάς πηγαίνει πίσω στον χρόνο και μας οδηγεί σε αυτό το σημείο.

Αφού βρουν τον χρυσό στο Ελ Ντοράντο, τα Ψάρια επιστρέφουν στο Άουτερ Μπανκς και αρχίζουν να έχουν “κανονική” ζωή. Έχουν φτιάξει ένα ασφαλές καταφύγιο, την “Ψαροχώρα 2.0”, όπου ζουν μαζί και λειτουργούν ένα σχετικά επιτυχημένο μαγαζί με δολώματα, εξοπλισμό ψαρέματος και τουριστικά είδη. Μετά όμως από κάποιες οικονομικές δυσκολίες, οι Τζον Μπι, Σάρα, Κιάρα, Τζέι Τζέι, Πόουπ και Κλίο αποδέχονται την πρόταση του Γουές και παρασύρονται ξανά σε μια ολοκαίνουργια περιπέτεια αναζήτησης του θησαυρού.

Πολύ γρήγορα όμως βρίσκονται άσχημα μπλεγμένοι, με επικίνδυνους νέους εχθρούς να τους πλησιάζουν, οι οποίοι ψάχνουν απεγνωσμένα τον θησαυρό. Παράλληλα, τα προβλήματά τους μεγαλώνουν, αναγκάζοντάς τους να αμφισβητήσουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους – ποιοι είναι στα αλήθεια, αξίζουν όλα αυτά και τι είναι πρόθυμοι να ρισκάρουν;

Διαθέσιμη από 10/10/2024

Tomb Raider: Ο Θρύλος της Λάρα Κροφτ

Μέσα από ένα επικίνδυνο κυνήγι, η ατρόμητη τυχοδιώκτρια Λάρα Κροφτ βρίσκεται αντιμέτωπη με το τραυματικό της παρελθόν, ενώ παράλληλα ξετυλίγει ένα αρχαίο μυστήριο.

Η σειρά κινουμένων σχεδίων TOMB RAIDER: THE LEGEND OF LARA CROFT ξεκινά μετά τα γεγονότα της εξαιρετικά επιτυχημένης τριλογίας Survivor των βιντεοπαιχνιδιών Tomb Raider (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) και θα εξιστορήσει το επόμενο κεφάλαιο της κοσμογυρισμένης ηρωίδας καθώς αναλαμβάνει το ρόλο της εμβληματικής τυμβωρύχου.

Περισσότερα από 25 χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση, η Λάρα Κροφτ (με τη φωνή της Χέιλι Άτγουελ) συνεχίζει να εξερευνά αρχαία μυστήρια και να αποκαλύπτει χαμένες αλήθειες σε εντυπωσιακούς και επικίνδυνους προορισμούς. Περιλαμβάνονται επίσης οι φωνές των Άλεν Μαλντονάντο (Ζιπ) και Ερλ Μπέιλον (που επιστρέφει στον ρόλο του Τζόνα από τα βιντεοπαιχνίδια Tomb Raider).

Διαθέσιμη από 10/10/2024

Hellbound: Σεζόν 2

Καθώς το χάος βαθαίνει, η δικηγόρος Μιν Χιετζίν, η Νέα Αλήθεια και η Αιχμή του Βέλους βρίσκονται ξανά μπλεγμένες μετά την ξαφνική ανάσταση πρώην καταδικασμένων.

Σε έναν κόσμο όπου τα διατάγματα της κόλασης και οι φρικιαστικές εξορίες είναι συνηθισμένο φαινόμενο, η εκκλησία της Νέας Αλήθειας παλεύει να παραμείνει στην εξουσία χωρίς τον πρόεδρο Τζονγκ Τζινσού, ο οποίος έχει εξαφανιστεί.

Αντίθετα, η ανυπότακτη αίρεση Αιχμή του Βέλους αυξάνει την επιρροή της μέσω της προπαγάνδας και των δημόσιων δικών. Η κυβέρνηση αναθέτει στη Νέα Αλήθεια να εγκαθιδρύσει μια νέα τάξη πραγμάτων, χρησιμοποιώντας την αναστημένη Παρκ Τζόνγκτζα.

Όταν ο Τζονγκ Τζινσού ξαφνικά ανασταίνεται, επιστρέφοντας από την Κόλαση, το Σόντο —μια ομάδα με επίκεντρο τον δικηγόρο Μιν Χιετζίν και στόχο την προστασία των αθώων— προσπαθεί να τον βρει για να αποτρέψει περαιτέρω χάος.

Η ανάσταση είναι η αρχή της σωτηρίας ή η αρχή μιας άλλης κόλασης; Το “Hellbound” ξεδιπλώνεται για άλλη μια φορά.

Διαθέσιμη από 25/10/2024

Ο Νόμος της Λίντια Πόετ: Σεζόν 2 / The Law According to Lidia Poët: Season 2

Ενώ η Λίντια συνεχίζει να υπερασπίζεται την ισότητα, η άφιξη ενός νέου εισαγγελέα αναστατώνει τον κόσμο της κι ο Ενρίκο εξετάζει μια μεγάλη επαγγελματική στροφή.

Στη Λίντια δεν επιτρέπεται να ασκήσει τη δικηγορία εξαιτίας ενός νόμου που συντάχθηκε από άντρες. Αυτή τη φορά λοιπόν στοχεύει ακόμα πιο ψηλά, θέλει να αλλάξει τον νόμο. Ενώ συνεχίζει να συνεργάζεται με τον αδελφό της Ενρίκο, αντιμετωπίζοντας νέες υποθέσεις και παλεύοντας για τα δικαιώματα των γυναικών, θέλει να τον πείσει να θέσει υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο, ώστε ο νόμος της να βρει επιτέλους φωνή.

Η Λίντια έχει τελειώσει με το κεφάλαιο αγάπη, ειδικά με τον Γιάκοπο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πώληση της οικογενειακής βίλας με αποτέλεσμα να είναι σε σύγκρουση με όλους τους Πόετ. Αλλά ο Γιάκοπο και η Λίντια αναγκάζονται να συναντηθούν ξανά για να μοιραστούν, απρόθυμα, μια μυστική έρευνα που τους αφορά στενά, ανακαλύπτοντας ξανά την κοινή σκέψη και τη διασκέδαση που τους έδενε πάντα.

Οι πρωταγωνιστές δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο όταν ο νέος εισαγγελέας του βασιλιά, ο Φουρνό, ένας άνθρωπος των θεσμικών οργάνων, απροσδόκητα αντιμετωπίζει τη Λίντια ως ισάξιά του, ωθώντας την να αμφισβητήσει την περίπλοκη και αντιφατική σχέση που έχει με τα συναισθήματα και το κόστος της προσωπικής απάρνησης που συντηρεί στο όνομα των ιδανικών της. Στα έξι νέα επεισόδια, η Λίντια θα συνεχίσει να διαλύει τα κομμάτια αυτού του κόσμου που έφτιαξαν οι άντρες για άντρες, με απόλυτη διάνοια, εκπλήσσοντας τους αντιπάλους της με ευφυΐα, ειρωνεία και χωρίς να μασάει τα λόγια της, αλλά αμφισβητώντας ταυτόχρονα τον εαυτό της.

Διαθέσιμη από 30/10/2024

Η Διπλωμάτισσα: Σεζόν 2 / The Diplomat: Season 2

Μετά από μια βομβιστική επίθεση στο Λονδίνο, μια Αμερικανίδα διπλωμάτης έχει μια δύσκολη αποστολή, καθώς οι υποψίες της φτάνουν στα ανώτατα κλιμάκια της Βρετανικής κυβέρνησης.

Μια φονική έκρηξη στην καρδιά του Λονδίνου αναστατώνει τον κόσμο της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κέιτ Γουάιλερ (Κέρι Ράσελ). Ενώ παλεύει να ξαναχτίσει διαλυμένες ζωές και μια διχασμένη ομάδα, οι χειρότεροι φόβοι της Κέιτ εκδηλώνονται: η επίθεση που την έφερε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν προήλθε από αντίπαλο κράτος, αλλά από το εσωτερικό της βρετανικής κυβέρνησης.

Καθώς η Κέιτ ψάχνει την αλήθεια, ο μόνος αληθινός της σύμμαχος είναι ο παραλίγο πρώην σύζυγός της, Χαλ Γουάιλερ (Ρούφους Σουλ), που είναι ολοζώντανος και σοβαρά εμπλεκόμενος. Η Κέιτ έρχεται αντιμέτωπη έναν τεταμένο γάμο, μια περίπλοκη δυναμική με τον υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Όστιν Ντένισον (Ντέιβιντ Τζιάσι) και μια απειλητική επίσκεψη από την αντιπρόεδρο Γκρέις Πεν (Άλισον Τζάνεϊ).

Επαύλεις, κρατικά μυστικά, προδοσία και απογευματινό τσάι. Από τη δημιουργό, showrunner και διευθύντρια παραγωγής Ντέμπορα Καν, η υποψήφια για Emmy® σειρά Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣΣΑ επιστρέφει για δεύτερη σεζόν. Οι Τζάνις Γουίλιαμς, Άλεξ Γκρέιβς και Κέρι Ράσελ εκτελούν χρέη διευθυντών παραγωγής. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Άλι Αν, Ρόρι Κινίαρ και Άτο Ασάντο.

Διαθέσιμη από 31/10/2024