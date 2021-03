Οι υποψηφιότητες για την 93η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ επιτέλους ανακοινώθηκαν, και πλέον οι περισσότεροι από εμάς ψάχνουμε τρόπους για να παρακολουθήσουμε τις περισσότερες ταινίες που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο έτος.

Σίγουρα θα ήταν υπέροχο να ήταν όλες συγκεντρωμένες σε μια πλατφόρμα συνεχούς ροής και να είναι διαθέσιμες στο κοινό, ή ακόμα καλύτερα να είχαμε την δυνατότητα να τις δούμε στους κινηματογράφους, επειδή ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, παρακάτω σας δείχνουμε που μπορείτε να στριμάρετε, να αγοράσετε ή να νοικιάσετε κάθε ταινία πριν από την μεγάλη τελετή που θα μεταδοδεί ζωντανά μέσω του ABC στις 25 Απριλίου.

Σίγουρα θα πρέπει να ξεκινήσετε από αυτές που διεκδικούν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, οι οποίες είναι οι: “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari”, “Nomadland”, “Promising Young Woman”, “Sound of Metal”, “The Father” και “The Trial of the Chicago 7”

Διαβάστε περισσότερα στο perpetual.gr