Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Η Μάγια έχει σοβαρούς ενδοιασμούς για τη μετακόμισή τους στο εξωτερικό

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται επιστρέφουν την Τετάρτη (25.02.2026) στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Η Μάγια έχει σοβαρούς ενδοιασμούς για τη μετακόμισή τους στο εξωτερικό και αναρωτιέται αν η Μαδρίτη είναι η καλύτερη λύση για τη ζωή της με τον Άγη και το παιδί. Την ίδια στιγμή, ο Άγης κάνει μια απόπειρα να τα ξαναβρεί με τον Διονύση για χάρη της παλιάς φιλίας τους, αλλά η απάντηση είναι αρνητική.

Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 74ο: Ο Χρήστος προβληματίζεται σχετικά με το αν πρέπει να πει στον Μάρκο την αλήθεια για τον Άγη και την Άννα, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ένταση σε όλη την οικογένεια Γερολυμάτου.

Η Άννα, ακολουθώντας τις συμβουλές του Χρήστου, κόβει κάθε επικοινωνία με τον Άγη, ενώ η Μάγια συγκρούεται ευθέως με τη μητέρα της για πρώτη φορά. Αυτό την κάνει να αλλάξει γνώμη και να οριστικοποιήσει την απόφασή της να φύγουν στο εξωτερικό.

Όμως, μια απροσδόκητη συνάντηση με τον Χρήστο θα τη φέρει αντιμέτωπη με μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

Δείτε πρώτοι τον τελευταίο αποκαλυπτικό κύκλο, αλλά και όλα τα επεισόδια της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» στο ANT1+.