Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Η Μάγια μαθαίνει ότι ο Άγης αναζητά τρόπους για να βλάψει τον πατέρα της

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται επιστρέφουν την Τετάρτη (15.04.2026) στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 15Απριλίου

Επεισόδιο 80ο: Η Βάνα ενημερώνει τη Μάγια ότι ο Άγης προσπαθεί να βρει τρόπους να βλάψει τον πατέρα της και όλη την οικογένεια Γερολυμάτου. Η Μάγια αντιμετωπίζει με δυσπιστία τα λόγια της μητέρας της, αλλά επηρεάζεται και από τη Ντόρα. Από την πλευρά της, η Ντόρα ενοχλείται από τη στάση του Άγη και τον προειδοποιεί πως όσα κάνει δεν θα έχουν καλό τέλος. Παράλληλα, ο Μάνος λέει στη Μαρίνα πως ανησυχεί ότι η Χρύσα φορτώθηκε μια νέα εκκρεμότητα στη σχέση τους, λόγω της εμφάνισης της Αφροδίτης στη ζωή του. Την ίδια στιγμή, ο Χρήστος εκθέτει στον Μάρκο τους κινδύνους που απειλούν την οικογένειά του εξαιτίας της εκδικητικότητας του Άγη, αλλά ο Μάρκος δεν πτοείται και θεωρεί απίθανο να τον βλάψει οποιοσδήποτε. Παρά την άνεση του Μάρκου, ο Χρήστος αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα κάθε περίπτωση κινδύνου εναντίον της οικογένειας Γερολυμάτου. Η Μαρίνα αποφασίζει να μιλήσει στη Μάγια.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

Δείτε πρώτοι τον τελευταίο αποκαλυπτικό κύκλο, αλλά και όλα τα επεισόδια της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» στο ANT1+.