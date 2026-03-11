Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Ο Άγης απειλεί να καταστρέψει τη σχέση του Χρήστου με τη Μαρίνα

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται επιστρέφουν την Τετάρτη (11.03.2026) στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 11 Μαρτίου

Επεισόδιο 76ο: Η επιστροφή της Μάγιας στο σπίτι των Γερολυμάτων προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο Μάρκος εξομολογείται στη Βάνα ότι ποτέ δεν συμπάθησε τον Άγη και η Βάνα, που τον στηρίζει με κάθε τρόπο, του ζητά να αποφασίσει μόνος του πώς θα φερθεί από εδώ και στο εξής. Από την άλλη, ο Άγης περνά στην αντεπίθεση με πρώτο του στόχο τον Χρήστο, ο οποίος δεν χάνει την ψυχραιμία του κι απολαμβάνει τη στήριξη και την ευγνωμοσύνη του Μάρκου. Ο Μάρκος απολύει τον Άγη από τον Όμιλο με συνοπτικές διαδικασίες και ο Άγης, σε μία κίνηση απελπισίας, προσπαθεί να δει τη Μάγια παρά τις απαγορεύσεις της οικογένειάς της. Η Μάγια δέχεται να τον ακούσει, αλλά δεν πιστεύει όσα της λέει κι αμφισβητεί οριστικά πια τα αισθήματά του γι’ αυτήν. Η Μαρίνα αισθάνεται εκτεθειμένη που ο Χρήστος δεν την προειδοποίησε για το πλάνο του κι εκφράζει την ανησυχία της για τις επόμενες κινήσεις του Άγη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

Δείτε πρώτοι τον τελευταίο αποκαλυπτικό κύκλο, αλλά και όλα τα επεισόδια της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» στο ANT1+.