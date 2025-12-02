Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Ο Άγης προτείνει στη Μάγια να κάνουν δεύτερο παιδί

Τα «Παιχνίδια εκδίκησης» έρχονται την Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου, στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο συγκλονιστικές εξελίξεις.

Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 68ο: Έχοντας ως όπλο στα χέρια του τις πληροφορίες που έμαθε από την Άννα, ο Χρήστος προσεγγίζει εκ νέου τον Διονύση για να συμπληρώσει το παζλ. Η σχέση του Άγη και της Μάγιας έχει κρυμμένα μυστικά κι ο Χρήστος σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει με κάθε τρόπο.

Την ίδια στιγμή, η παραίτηση της Αφροδίτης από το μπαρ και η έλλειψη επαφής μαζί της ταράζει τον Μάνο και φέρνει τη Χρύσα σε δύσκολη θέση, αφού δεν μπορεί να εξηγήσει τη στάση της κόρης του. Ο Μάρκος, θέλοντας να δείξει την αγάπη του για την Κλέλια και τον Διονύση, ζητάει να γίνει νονός του μωρού τους. Ο Άγης προσπαθεί να ελέγξει και να χειραγωγήσει την ψυχολογία της Μάγιας, προτείνοντάς της να βλέπει γιατρούς, ενώ δε χρειάζεται, αλλά και προτείνοντας να κάνουν ένα δεύτερο παιδί. Η Χρύσα, όμως, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τις προτάσεις του Άγη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

Δείτε πρώτοι τον τελευταίο αποκαλυπτικό κύκλο, αλλά και όλα τα επεισόδια της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» στο ANT1+.