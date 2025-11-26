Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Ο Άγης ζητάει από τη Χρύσα να δει τη Μάγια, γιατί φοβάται ότι έχει κατάθλιψη

Τα «Παιχνίδια εκδίκησης» έρχονται την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο συγκλονιστικές εξελίξεις.

Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 67ο: Γεμάτη υποψίες, η Βάνα επισκέπτεται τον Χρήστο στο γραφείο του και προσπαθεί να μάθει γιατί άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να ξαναγυρίσει στον όμιλο. Ο Άγης, που μαθαίνει για τη συνάντησή τους, λέει επίτηδες στη Μάγια ότι φοβάται πως ο Χρήστος θα βάλει λόγια εναντίον του στη μητέρα της, για να δηλητηριάσει τη σχέση του μαζί της. Την ίδια στιγμή, ο Μάνος αποκαλύπτει στη Χρύσα πως η Αφροδίτη γνωρίζει ότι είναι ο πατέρας της και πως θέλει να γνωριστούν, αλλά η Χρύσα ανησυχεί μήπως ο Μάνος πληγωθεί από αυτή την εξέλιξη.

Η Κλέλια λέει στον Χρήστο πως, όταν είχαν χωρίσει με τη Μαρίνα, της είχε αποκαλύψει ότι ετοιμαζόταν να της κάνει πρόταση γάμου. Ο Άγης ζητάει από τη Χρύσα να δει τη Μάγια, γιατί φοβάται ότι έχει κατάθλιψη, ενώ, όταν συναντά τυχαία τη Μαρίνα στην κλινική, η ευγενική στάση του προβληματίζει τη Μαρίνα. Ο Χρήστος ζητάει από τον Διονύση να του δώσει όσα στοιχεία έχει εναντίον του Άγη και οδηγείται στην Άννα, τη φίλη της Μάγιας, η οποία του αποκαλύπτει μια πληροφορία που ανατρέπει τα πάντα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

