Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Ο Χρήστος δείχνει στον Μάρκο τη φωτογραφία που ο Άγης φιλάει τη Μαρίνα

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται απόψε (10.12.2025) στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει. Οι ήρωες είναι πιο αποφασισμένοι και αδίστακτοι από ποτέ. Το παιχνίδι ανατρέπεται. Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά.

Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα. Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη τέλος. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν απόψε στο «Παιχνίδια Εκδίκησης», στον ΑΝΤ1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παιχνίδια εκδίκησης: Τετάρτη 10.12.2025

Επεισόδιο 69: Ο Χρήστος λέει στον Μάρκο πως ο Άγης δεν έχει επιστρέψει στη Μαρίνα τα χρήματα των κοινών τους λογαριασμών. Ο Μάρκος ζητάει εξηγήσεις από τον Άγη κι εκείνος στρέφει την οργή του στη Μαρίνα. Από την άλλη, η Μάγια θυμώνει με τον πατέρα της που παίρνει το μέρος του Χρήστου και στρέφεται κατά του άντρα της. Ο Άγης ζητάει τη συμμαχία της Βάνας, λέγοντάς της πως ο Χρήστος θέλει να βλάψει τη σχέση του με τον πεθερό του.

Η Χρύσα παρηγορεί τον Μάνο για την απόφαση της Αφροδίτης να απομακρυνθεί, αλλά η Αφροδίτη σύντομα εμφανίζεται ξανά και δίνει εξηγήσεις στον πατέρα της. Η Χρύσα αρχίζει να την υποπτεύεται πάλι κι η Κλέλια προσπαθεί να την πείσει ότι άδικα ανησυχεί.

Ο Διονύσης παραδέχεται, για πρώτη φορά, στον Χρήστο πως ο Άγης είχε κι άλλες περιπέτειες πριν τη Μάγια και ο Χρήστος αποκαλύπτει στον Μάρκο τον λόγο που η Μάγια έφυγε από το σπίτι της, δείχνοντάς του τη φωτογραφία που ο Άγης φιλάει τη Μαρίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

Δείτε πρώτοι τον τελευταίο αποκαλυπτικό κύκλο, αλλά και όλα τα επεισόδια της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» στο ANT1+.