Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Ο Χρήστος πηγαίνει στο γραφείο του Άγη και του ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί τη Μαρίνα

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται επιστρέφουν την Τετάρτη (04.02.2026) στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Ο Μάρκος προσπαθεί μάταια να της μιλήσει, ενώ η Βάνα δεν θέλει να της πάνε κόντρα από φόβο μην τη χάσουν όπως τον μεγάλο τους γιο. Ο Μάνος ζητάει από την κόρη του να έρθει στον γάμο του με τη Χρύσα. Ο Χρήστος πηγαίνει στο γραφείο του Άγη και του ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί τη Μαρίνα, γεγονός που θυμώνει τον Άγη. Η Άννα συναντά τη Μάγια μετά από καιρό.

Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 71ο: Η Μαρίνα κι ο Χρήστος κάνουν σχέδια για τον γάμο τους και ο Κωστής δέχεται με πολλή χαρά το νέο. Η Χρύσα συγκινείται με τα νέα της Μαρίνας και του Χρήστου, ενώ η Κλέλια είναι ενθουσιασμένη που θα αναλάβει τη διοργάνωση του γάμου.

Από την άλλη, η Μάγια είναι θυμωμένη με τους γονείς της επειδή επηρεάζονται από τον Χρήστο και στρέφονται εναντίον του Άγη.

Η Άννα συναντά τη Μάγια μετά από καιρό, αλλά δεν καταφέρνει να της πει την αλήθεια για τον Άγη. Μετά από προτροπή του Χρήστου, η Άννα στέλνει μήνυμα στον Άγη να βγουν για ποτό κι εκείνος δέχεται.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

Δείτε πρώτοι τον τελευταίο αποκαλυπτικό κύκλο, αλλά και όλα τα επεισόδια της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» στο ANT1+.