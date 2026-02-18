Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Το ψέμα της Άννας αποκαλύπτεται και ο Άγης συνειδητοποιεί την παγίδα

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται επιστρέφουν την Τετάρτη (18.02.2026) στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

H Κλέλια βλέπει εφιάλτες κι ανησυχεί πολύ για το μωρό της, ενώ η Βάνα ζητάει για άλλη μια φορά από τη Μάγια να μη φύγουν στο εξωτερικό. Στην προσπάθειά του να πάρει πληροφορίες για την προσωπική ζωή της Άννας, ο Άγης μαθαίνει από τη Μάγια πως ο Φίλιππος ετοιμάζεται να παντρευτεί, αλλά όχι την Άννα.

Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 73ο: Μετά το βράδυ που πέρασε με τον Άγη, η Άννα στέλνει στον Χρήστο φωτογραφίες της μαζί του από το ξενοδοχείο. Απ’ την πλευρά του ο Άγης προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Άννα, η οποία, όμως, δείχνει να τον αποφεύγει.

Την ίδια στιγμή, η Μαρίνα φοβάται πως αν οι εξετάσεις της για το αν μπορεί να κάνει παιδί δεν βγουν καλές, ο Χρήστος θα απογοητευτεί.

Ο Μάνος θέλει να βοηθήσει οικονομικά την κόρη του για να μη δουλεύει και να αφοσιωθεί στις σπουδές της, αλλά η Αφροδίτη αντιδράει πολύ έντονα στην πρότασή του.

Ο Άγης παρακολουθεί την Άννα, ζητάει εξηγήσεις και την απειλεί.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

Δείτε πρώτοι τον τελευταίο αποκαλυπτικό κύκλο, αλλά και όλα τα επεισόδια της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» στο ANT1+.