Μέσα σε λίγη ώρα άλλο ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα έγινε trend στο twitter και πως να μην γίνει αφού η εφημερίδα βλέπει ότι πίσω από την φωτιά στην Πεντέλη είναι ο Σατανάς και κυρίως οι Iron Maiden!

Aναφέρει η Ελεύθερη Ώρα ότι στις 20 Ιουλίου του 2018 οι Iron Maiden είχαν κάνει συναυλία στην Μαλακάσα και τρεις μέρες μετά είχε ξεσπάσει η μεγάλη φωτιά στο Μάτι. Τώρα, το συγκρότημα εμφανίστηκε στις 16 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ και τρεις μέρες μετά είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη.

«Έπιασαν τόπο οι επικλήσεις των Iron Maiden στο «θηρίο 666», γράφει ακόμα η εφημερίδα και προσθέτει: «50.000 θεατές στο ΟΑΚΑ συμμετείχαν -άθελά τους ως επί το πλείστον- σε δαιμονική τελετή, υπό τους ήχους του Μπαφομέτ και εν συνεχεία ξέσπασε η οργή του Θεού στην Αττική Γη».

Όπως είναι φυσικό το πρωτοσέλιδο δεν πέρασε απαρατήρητο και ακολούθησαν τα εξής στο twitter

Αυτό είναι αλήθεια με τους Iron Maiden. Μια μέρα που άκουγα το The Number of the Beast στο σπίτι κάηκαν τα γεμιστά….