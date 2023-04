Ο Θέμης Γεωργαντάς καλωσορίζει στο «After Dark» τον Πάνο Καλίδη και την Τραϊάνα Ανανία, αυτή την Κυριακή 9 Απριλίου, τα μεσάνυχτα στο OPEN, σε μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις!

Ο Πάνος Καλίδης μιλάει στον Θέμη για τα εφηβικά του χρόνια, αλλά και για τη μεγάλη του αγάπη για… τη ζαχαροπλαστική! Φυσικά, η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από το ξεκίνημά του στο τραγούδι αλλά και τη μετάβασή του από την επαρχία στην Αθήνα.

Ο τραγουδιστής μιλάει για την εμπειρία του ως coach της κυρίας Στέλλας Σολωμίδου στο «Just the two of us» και αποκαλύπτει ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση, όταν έμαθε το όνομα της παρτενέρ του. Πόσο επηρέασε το ατύχημα της κυρίας Στέλλας την αποχώρηση τους από το σόου;

Ακόμα, σχολιάζει το «Survivor All Star» και όλα όσα συνέβησαν με την καλή του φίλη Ελευθερία Ελευθερίου. Γνώριζε για τη σχέση της με τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη;

Αμέσως μετά μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει τον τραγουδιστή: Ο Θέμης υποδέχεται τον φίλο του και TikToker, Σωτήρη Παπαγεωργίου, ενώ στη συνέχεια σειρά έχει το εξομολογητήριο με τις «καυτές» ερωτήσεις. Ο Πάνος Καλίδης έρχεται αποφασισμένος να κατακτήσει το Πάνθεον του «After Dark». Θα τα καταφέρει;

Η βραδιά όμως δεν τελειώνει εδώ! Ο Θέμης υποδέχεται στο «After Dark» την ηθοποιό και τραγουδίστρια, Τραϊάνα Ανανία που «εισβάλει» στο πλατό ντυμένη νύφη!

Η Τραϊάνα αποκαλύπτει πώς εμπνεύστηκε το καινούριο της τραγούδι με τίτλο «Ο Πήχης μου» και απαριθμεί όλα όσα ψάχνει από έναν άντρα! Αναφέρεται στην τηλεοπτική της επιστροφή μέσα από τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών», αναπολώντας στιγμές από την πρώτη της audition.

Η παρέα μεγαλώνει καθώς υποδέχονται τους δύο κολλητούς φίλους της Τραϊάνας, την σχεδιάστρια μόδας, στιλίστρια και γυμνάστρια Ρένα Τσαν και τον ηθοποιό και συνθέτη, Φώτη Λάμαρη. Μιλάνε για τη γνωριμία τους και αποκαλύπτουν πτυχές του χαρακτήρα της Τραϊάνας που κανείς δεν ξέρει.

Ο Θέμης έχει ετοιμάσει μια έκπληξη για την καλεσμένη του και την προκαλεί σε ένα παιχνίδι με τίτλο “It’s raining men”. Ποιος τύπος άντρα την ελκύει και ποιον θα παντρευόταν;

Τέλος, στο εξομολογητήριο, η Τραϊάνα θα απαντήσει στις «πικάντικες» ερωτήσεις του Θέμη! Δεν διστάζει να πει με ποιον δεν θα άντεχε να κλειστεί στο ασανσέρ, ενώ αποκαλύπτει και αν είχε ποτέ σχέση με γνωστό πρόσωπο, την οποία δεν μάθαμε ποτέ!

«After Dark»: Κάθε Κυριακή τα μεσάνυχτα στο OPEN και τίποτα δεν θα είναι πια μυστικό!