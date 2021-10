Η Πέγκυ Σταθακοπούλου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Στο Love it και στον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο έδωσε συνέντευξη η Πέγκυ Σταθακοπούλου, η οποία μίλησε για το #Me Too και την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

“Ο Μάνος Κατράκης ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να συμβεί σε ένα νέο κορίτσι που ξεκινάει. Ήμουν πολύ νέα ηθοποιός όταν γνώρισα την Αλίκη Βουγιουκλάκη, υπήρχε πολλή αγάπη από την πλευρά της.

Η Αλίκη ήταν πολύ δοτική, τρυφερή, ζεστή και αστεία. Ήταν πανέμορφη ακόμα και όταν ξυπνούσε. Μου είχε πει πως της θυμίζω τον εαυτό της όταν ήταν στα πρώτα της βήματα», είπε αρχικά η Πέγκυ Σταθακοπούλου.

Για το κίνημα metoo, η Πέγκυ Σταθακοπούλου είπε: «Ο χρόνος θα μας δείξει τι έγινε αυτή την περίοδο, είναι σίγουρο ότι η αναστάτωση και η θλίψη είναι τεράστια.

Ο χώρος της τέχνης είναι δύσκολος, πολλές φορές κάποιες συμπεριφορές μοιάζουν κακοποιητικές, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολα τα όρια, ο καθένας μόνο με τους προσωπικούς του κώδικες μπορεί να προχωράει».

«Η σχέση μου με την κόρη μου είναι η πιο ωραία της ζωής μου, είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δεν έχω το τέλειο κορμί, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να γυμνάζεται.

Δεν με ενοχλούν οι φωτογραφίες που βλέπω, έχω μια ήπια σχέση με τα social media», πρόσθεσε επίσης η Πέγκυ Σταθακοπούλου.