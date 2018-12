Πέγκυ Ζήνα, Νάντια Κοντογεώργη, Δήμητρα Ματσούκα και άλλοι διάσημοι πίσω στο χρόνο…

Η συντακτική ομάδα του «Τι λέει;» μας θύμισε σε ένα βίντεο τα χρόνια που πέρασαν από τότε που γνωρίσαμε διάσημα σήμερα πρόσωπα. Θυμάστε τη Νάντια Κοντογεωργη στην σειρά «Δανεικός Πατέρας»; Την Δήμητρα Ματσούκα στο «Τμήμα Ηθών»; Την Πέγκυ Ζήνα στο «Άρχεται η συνεδρίασις»; Την Νατάσα Καλογρίδη στη «Χαραυγή»; Την Λάουρα Νάργες στο «So you think you can dance»; Τον Γιώργο Λιάγκα στο «Ντόλτσε Βίτα»; Την Ζέτα Μακρυπούλια στο Ciao; Ε… καιρός να τις θυμηθείτε! Δείτε το βίντεο!